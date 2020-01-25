Политика

ТАССТАССТрамп представил эмблему Космических сил США

Президент Дональд Трамп опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter эмблему недавно учрежденных Космических сил США.
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Трамп представил эмблему Космических сил США

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
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