Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. Об этом рассказали в Белом дома, передает ТАСС.
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Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

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Есть разница: Вакарчук ответил виршами на новогоднюю речь Зеленского

Вакарчук заявил, что для него есть разница, "где, кто и с кем готов брататься".
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В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта

В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
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Энергетика

В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен.
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Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

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Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
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Общество

В России запретили выгуливать опасных собак без намордников

В России с 1 января 2020 года вступил в силу запрет на выгул без намордника и поводка собак из списка потенциально опасных пород.
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Полина Гагарина назвала своего личного победителя в шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина, состоявшая в жюри шоу «Голос», назвала того, кто, по ее мнению, заслужил победу в проекте.
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Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
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Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

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Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
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В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
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В Австралии проходит масштабная эвакуация из-за лесных пожаров

Власти штата обратились за помощью для эвакуации населения к ВМС Австралии.
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