Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает Белый дом.
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Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
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В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
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В Иране заявили о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

Военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе в конце декабря анонсировало министерство обороны КНР.
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Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ

Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
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По факту автоаварии полиция проводит проверку.
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Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K

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Общество

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

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Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
РИА Новости 18:17
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США ввели санкции против военного министра Кубы

Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.
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Двое взрослых и ребенок пострадали на пожаре дома в Чите

В Чите огнеборцы устранили серьезное возгорание. Как выяснилось, сигнал о чрезвычайном происшествии по улице Могзонской поступил накануне.
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Что происходит с женским организмом после 40 лет, выяснили врачи

Врачи рассказали, что происходит с организмом женщин после 40 лет.
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
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Авто

Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

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Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

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Названа самая безопасная авиакомпания в мире

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Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
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Клебо отреагировал на приглашение Большунова на водку

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, пригласившего его в отель российской команды на праздничный торт и домашнюю водку.
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В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

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