Политика
Lenta.ruТрамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. Об этом рассказали в Белом дома, передает ТАСС.
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Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Общество
Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой
Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Происшествия
В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами
Пять разных нидерландских фирм в Роттердаме, Амстердаме и Утрехте получили посылки с бомбами за минувшую неделю, пострадавших нет.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Технологии
Синхротрон «СКИФ» начнут строить в 2020 году
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Армия и оружие
«Третья мировая война начнется в 2029 году»
Автор британской публикации считает, что причиной мировой войны может стать развитие военного конфликта между Вашингтоном и Пекином из-за позиции властей Тайваня, которым к 2029 году жестко ответят КНР, считающей остров своей территорией.
Общество
Составлен рейтинг самых безопасных в мире авиакомпаний
Портал Airline Ratings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. На первом месте оказалась австралийская компания Qantas.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Транспорт
Выезд из Холмского морского порта заблокирован
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Интернет
Главный конкурент WhatsApp получил массу улучшений
Приложение для обмена сообщениями Telegram получило важное обновление, которое доступно пользователям Android и iOS.
Происшествия
Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Футбол
Головин занял 90 место в рейтинге лучших игроков Лиги 1 в 2019 году
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место в рейтинге лучших футболистов чемпионата Франции в 2019 году по версии Get French Football News.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Папа Римский ударил женщину в Ватикане
Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris
Трубная металлургическая компания РФ закрыла сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris.
Футбол
«Барселона» планирует продать Семеду за € 50 млн
Сине-гранатовые планируют выручить за счёт продажи португальца € 50 млн, сообщает Sport.es.
Происшествия
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Общество
Названы популярные у россиян города и страны для путешествий в январе
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне отправятся отдыхать в январе 2020 года.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.