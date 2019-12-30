Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. Об этом рассказали в Белом дома, передает ТАСС.

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

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