Политика
Lenta.ruТрамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. Об этом рассказали в Белом дома, передает ТАСС.
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Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Здоровье
Около 19 тысяч оренбуржцев за год получили высокотехнологичную медпомощь
За год в регионе построили 12 фельдшерско-акушерских пунктов и отремонтированы 49 медицинских учреждениях области.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
В Германии при пожаре в зоопарке погибли более 30 обезьян
Более 30 обезьян погибли в результате пожара вспыхнувшего в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
В Судане разбился военный самолет
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Происшествия
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Шоу-бизнес
Орландо Блум спас Кэти Перри от затяжной депрессии
Хоккей
Быков: у сборной России есть все шансы, чтобы играть в финале МЧМ
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Политика
Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на "плохое поведение" Северной Кореи, передает РИА "Новости".
Здоровье
Пошли в минус – в Мурманской области за десять месяцев естественная убыль населения составила 1483 человека
В регионе сохраняется миграционная убыль населения, которая в январе-октябре 2019 года составила 3653 человека, что на 9,2% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (3346 человек).
Происшествия
В Петербурге на пешехода упал горящий человек
В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек.
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Общество
Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД.
Общество
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел «евромайдана»
Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".