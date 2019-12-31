Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предупредил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об опасности иностранного вмешательства в ситуацию в Ливии. Общение двух лидеров состоялось ранее 2 января.

Трамп предупредил Эрдогана об опасности вмешательства в дела Ливии

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