Политика
ИзвестияТрамп предупредил Эрдогана об опасности вмешательства в дела Ливии
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предупредил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об опасности иностранного вмешательства в ситуацию в Ливии. Общение двух лидеров состоялось ранее 2 января.
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Футбол
Ибрагимович официально стал игроком «Милана»
В 2010–2012 годах Ибрагимович уже выступал за «Милан».
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Хоккей
Россия победила Швейцарию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Наука
Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров
Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
Энергетика
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Кино
Отечественная комедия «Холоп» собрала рекордную кассу за 1 января
Как сообщает сайт «Кинобизнес.ком», «Холоп» обогнал «Движение вверх» и «Т-34».
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
«Союзмультфильм» показал новогоднюю серию «Возвращение в Простоквашино» под названием «Корпоратив».
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Политика
Турецкие парламентарии одобрили отправку войск в Ливию
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Футбол
Сумма отступных за Вайгля составляет 100 миллионов евро
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов, сообщает A Bola.
Гаджеты
Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi готовит обновление для смартфона своего суббренда Redmi Note 8, о чем рассказал инсайдер Мукул Шарма.
Происшествия
В Красноярске экстремалы прыгнули с парашютами с балкона многоэтажки
Прыжок попал на видео очевидцев. На записи видно, как двое экстремалов спрыгивают один за другим с общедомового балкона.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Кино
Новый эпизод «Звездных войн» сохраняет лидерство в прокате
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Футбол
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»
Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Общество
Папа Римский ударил женщину в Ватикане
Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.