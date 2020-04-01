Коронавирус

РБКРБКТрамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
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Трамп: ближайшие две недели будут тяжелыми для США из-за коронавируса

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Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

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Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
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Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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В России нашли способ уничтожить коронавирус

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Стоимость PlayStation 5 слили в сеть

Выход PlayStation 5 ожидают к концу текущего года. Предзаказы могут начаться на новогодней европейской неделе.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей

Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
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В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
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В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Общество

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Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
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Все въезды и выезды в Биробиджан перекрыты в связи с профилактикой коронавируса

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