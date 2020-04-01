Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

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