Коронавирус
РБКТрамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
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CNN: число жертв коронавируса в США может превысить потери во Вьетнамской войне
Комсомольская правдавчера в 21:47
Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень тяжелыми и болезненными» для США
Газета.Ruвчера в 18:11
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
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В России разработали способ уничтожения коронавируса
Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
Общество
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Общество
В Самарской области вводится режим полной самоизоляции
В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика
В России вырастут цены на молочные продукты
Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Космос
Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Транспорт
ПСО согласилось с новыми тарифами Холмского морского торгового порта
Руководство холмского порта с 30 марта начало уведомлять перевозчиков о новых тарифах, а действовать они начнут 8 апреля, сообщает пресс-служба пСО.
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Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Хоккей
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Контракты хоккеистов НХЛ, которые завершатся 30 июня 2020 года, будут продлены до августа, заявил генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан 31 марта, сообщает Washington Post.
Армия и оружие
Власти ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 151 мину и снаряд по республике
Общество
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Общество
Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть
«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
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В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Футбол
«Жилина» объявила о ликвидации из-за коронавируса
Семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявила о расформировании ввиду отсутствия средств к существованию, вызванного кризисом на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.