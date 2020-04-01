Коронавирус
ГородовойТрамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях
На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
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Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень тяжелыми и болезненными» для США
Газета.Ruвчера в 18:11
CNN: число жертв коронавируса в США может превысить потери во Вьетнамской войне
Комсомольская правдавчера в 21:47
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