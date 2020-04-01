На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях

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