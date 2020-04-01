Коронавирус

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На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
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Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень тяжелыми и болезненными» для США

Газета.Ruвчера в 18:11

Трамп: в связи с коронавирусом США ждут трудные две недели

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Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

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Трамп: ближайшие две недели будут тяжелыми для США из-за коронавируса

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CNN: число жертв коронавируса в США может превысить потери во Вьетнамской войне

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Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

РИА Новостивчера в 17:56
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РИА Новости вчера в 17:51
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На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

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Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
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Появились фото новой формы сборной России

Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.
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В Югре ввели режим обязательной самоизоляции

Уважаемые земляки, с сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19.
Муксун.fm вчера в 15:46
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