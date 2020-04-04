Коронавирус
РБКТрамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса
В США в ближайшую неделю вырастет смертность от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга, трансляцию которого вел Белый дом. По его словам, период с текущей по следующую неделю, будет самым сложным в плане эпидемиологической ситуации.
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Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой
В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Экономика
ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области
В посёлке Елань Талицкого городского округа Свердловской области произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли трое детей и ещё двое несовершеннолетних госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Общество
Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске
В Иркутской области подтвердился еще один анализ на коронавирус - девятый.
Политика
Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление
Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Общество
Глава Кузбасса сказал, когда снимут карантин из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал, когда в регионе могут быть сняты введённые из-за коронавируса ограничения; главным условием глава считает отсутствие новых случаев заболевания.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации
Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации, сообщает официальный Twitter королевской семьи.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Происшествия
Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуево завершены
Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в Орехово-Зуево Московской области завешены, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания
Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Наука
В Ухане у кошек обнаружили коронавирус
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в нижнем белье призвала женщин наряжаться дома
Известная телеведущая Анфиса Чехова призывает женщин наряжаться дома. По ее словам, мужей всегда нужно радовать своим видом.
Шоу-бизнес
Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом
Общество
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Общество
Вирусолог рассказал, победит ли весеннее тепло коронавирус
Вирусолог считает, что весенняя погода не сможет замедлить или ускорить распространение нового коронавируса.