В США в ближайшую неделю вырастет смертность от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга, трансляцию которого вел Белый дом. По его словам, период с текущей по следующую неделю, будет самым сложным в плане эпидемиологической ситуации.

Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса

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