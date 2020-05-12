Политика

REGNUMREGNUMТрамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
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