Политика
REGNUMТрамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
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Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.
Интерфакс 00:46
Общество
Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Омской области
Сегодня, 12 мая, минздрав Омской области сообщил о смерти ещё одного пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.
АиФ Омск 00:28
Авто
Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет
Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe 10 мая в 11:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»
66-летняя Любовь Успенская сообщила, что отвлечься от грустных мыслей ей помогает реалити-шоу «ДОМ-2».
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru вчера в 07:35
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Экономика
WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг
WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru вчера в 07:28
Общество
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
Общество
Сотрудники соцучреждений получат доплату от Путина
Напомним, сегодня стало известно, что период нерабочих дней официально истекает с 12 мая.
31 канал Челябинска вчера в 09:32
Происшествия
В сети появился фильм о крушении самолёта АН-148 «Москва — Орск»
Orsk.ru вчера в 04:15
Политика
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:54
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 11:24
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 14:16
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 05:21
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46
Происшествия
Защита обжаловала арест бизнесмена Анатолия Быкова
РБК вчера в 05:39
Политика
Путин объявил о возобновлении работы всех базовых отраслей экономики
Москва, 11 мая 2020, 16:48 — REGNUM Восстановление работы всех базовых отраслей экономики России начнётся с 12 мая 2020 года.
REGNUM вчера в 09:48
Политика
Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Футбол
УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов
УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru вчера в 09:11
Общество
Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»
Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 11:46
Общество
Скончался экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалёв
По неофициальным данным, 11 мая после продолжительной болезни скончался бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Ковалёв.
МедиаРязань вчера в 04:37
Общество
Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка
Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04