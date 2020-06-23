Политика
RT на русскомТрамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем. «Торговая сделка с Китаем в полной сохранности», — написал он в своём Twitter.
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Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Версия.Инфо 21 июня в 05:56
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
Космос
Virgin Galactic и NASA готовят программу туристических полетов на МКС
REGNUM вчера в 11:45
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета вчера в 03:26
Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Здоровье
В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Армия и оружие
Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Shraibikus News вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Рэпер Серега пригрозил парню Ольги Бузовой Давиду Манукяну судом
Оказывается, что если в ближайшем будущем Манукян никак не отреагирует на возмущение рэпера Сереги, то любимчик нулевых намеревается подать на него в суд.
Территория новостей вчера в 10:51
Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Наука
Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Испытуемыми ученые сделали мышей.
Evo-rus.com 01:45
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье
В России вдвое выросло число тех, кто знаком с больными коронавирусом
Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%. Каждый десятый заявил, что его знакомые были госпитализированы с подозрением на коронавирус, 13,3% знают людей, контактировавших с заболевшими.
Новый День 01:13
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Здоровье
Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19
Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
РБК 00:00
Путешествия
Российские туристы изменили подход к планированию путешествий
Пользоваться в путешествиях антисептиками собираются 17% россиян, носить защитную маску в общественном транспорте даже после снятия карантина будут 8%. 10% не хотят посещать массовые мероприятия и намерены избегать скопления людей, также каждый десятый станет реже бывать в кафе и ресторанах.
Мир новостей 20 июня в 02:45
Хоккей
Агент: «ЦСКА пока не предлагал контракт Науменкову»
Агент защитника Михаила Науменкова отметил, что ЦСКА пока не пытался продлить контракт с 27-летним хоккеистом.
Матч ТВ вчера в 23:52
Космос
Астрономы обнаружили подтверждения существования океана на Плутоне
Ученые обнаружили признаки расширения на поверхности Плутона. Это может быть подтверждением «горячего» сценария.
Профиль вчера в 19:21
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
Энергетика
Темп сокращения количества буровых в США опять увеличился
Количество работающих буровых установок в США снизилось на 5% за неделю с 12 июня по 19 июня и достигло 266 штук.
ИА Красная Весна 20 июня в 05:49
Технологии
Google будет проверять достоверность изображений
Google будет проверять достоверность изображений, которые показываются при поисковых запросах в разделе «Картинки».
RT на русском вчера в 19:17
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40