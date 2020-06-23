Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем. «Торговая сделка с Китаем в полной сохранности», — написал он в своём Twitter.

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 611

Здоровье В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации. 2

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1K

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 17

Армия и оружие На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске. 3,2K

Шоу-бизнес Рэпер Серега пригрозил парню Ольги Бузовой Давиду Манукяну судом Оказывается, что если в ближайшем будущем Манукян никак не отреагирует на возмущение рэпера Сереги, то любимчик нулевых намеревается подать на него в суд. 5

Общество Аномальная жара надвигается на европейскую часть России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. 150

Политика Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев. 877

Здоровье В России вдвое выросло число тех, кто знаком с больными коронавирусом Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%. Каждый десятый заявил, что его знакомые были госпитализированы с подозрением на коронавирус, 13,3% знают людей, контактировавших с заболевшими. 41

Общество Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.

Здоровье Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19 Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета. 4

Путешествия Российские туристы изменили подход к планированию путешествий Пользоваться в путешествиях антисептиками собираются 17% россиян, носить защитную маску в общественном транспорте даже после снятия карантина будут 8%. 10% не хотят посещать массовые мероприятия и намерены избегать скопления людей, также каждый десятый станет реже бывать в кафе и ресторанах. 1

Хоккей Агент: «ЦСКА пока не предлагал контракт Науменкову» Агент защитника Михаила Науменкова отметил, что ЦСКА пока не пытался продлить контракт с 27-летним хоккеистом.

Энергетика Темп сокращения количества буровых в США опять увеличился Количество работающих буровых установок в США снизилось на 5% за неделю с 12 июня по 19 июня и достигло 266 штук.

Технологии Google будет проверять достоверность изображений Google будет проверять достоверность изображений, которые показываются при поисковых запросах в разделе «Картинки».