Политика

РБКРБКТрамп впервые посетил Афганистан

Президент посетил американских солдат, служащих в этой стране, поздравил их с Днем благодарения и подтвердил свое намерение сократить их присутствие в Афганистане. Как отмечает газета, это первый визит Трампа в Афганистан. Белый дом заранее не объявил о поездке по соображениям безопасности.
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Бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько нашли мертвым в его доме в Краснодаре.
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