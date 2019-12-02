Политика
РБКТрамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО
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Страны НАТО отказываются финансировать альянс: Трамп едет «выбивать долги»
Московский Комсомолец07:58
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Политика
В Ереване облили краской памятник Грибоедову
В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
Космос
Вечный шторм Гектор сняли из космоса
Общество
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»
Активист Майдана Алексей Яремчук, который воевал в добровольческом нацбатальоне в Донбассе, рассказал о своем переезде в ФРГ.
Политика
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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Общество
Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали
«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Кино
Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Футбол
ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу»
В матче 18 тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уступил тульскому «Арсеналу».
Политика
В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России
В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Футбол
Барриоса не пугает русская зима
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Экономика
Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%
В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Происшествия
Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра
View this post on Instagram Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае.
Политика
США рассматривают возможность продления СНВ-3
США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Политика
Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящем в Париже саммите глав стран "нормандской группы".
Футбол
Агент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси
Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
Гаджеты
С 2020 года Realme перестанет выпускать смартфоны без 5G
Генеральный директор Realme сообщил, что теперь компания будет выпускать только смартфоны с поддержкой 5G.
Здоровье
Москвичам напомнили о диспансеризации
Москвичам напомнили о важности регулярных медицинских обследований и болезнях, которые выявляют во время диспансеризации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Авто
Datsun не собирается уходить из России
В прошедшие выходные деловое издание Nikkei Asia Review из Японии опубликовало новость, будто бы компания Nissan планирует завершить производство автомобилей Datsun в Индонезии и России.
Энергетика
Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США
Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.