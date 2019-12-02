Политика

РБКРБКТрамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
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В Лондоне сегодня стартует саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса

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Юбилейный саммит НАТО может стать не вполне праздничным

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Когда НАТО окончательно развалится

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Страны НАТО отказываются финансировать альянс: Трамп едет «выбивать долги»

Московский Комсомолец07:58

Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

РБК17:18

Саммит НАТО в Лондоне. 70-й день рождения - грустный праздник?

ТАСС17:16

НАТО без России

Коммерсантъ18:09
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Политика

В Ереване облили краской памятник Грибоедову

В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
РБК 18:32
Космос

Вечный шторм Гектор сняли из космоса

Популярная механика вчера в 03:16
Общество

Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»

Активист Майдана Алексей Яремчук, который воевал в добровольческом нацбатальоне в Донбассе, рассказал о своем переезде в ФРГ.
Lenta.ru 18:59
Происшествия

Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса

Lenta.ru 09:47
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru 12:59
Общество

Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали

«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
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Энергетика

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Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
РИА Новости 01:59
Футбол

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу»

В матче 18 тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уступил тульскому «Арсеналу».
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Политика

В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России

В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
Росбалт 06:51
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
РБК 02:24
Экономика

Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
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Футбол

Барриоса не пугает русская зима

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
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Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 18:03
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
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Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%

В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
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Происшествия

Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра

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Политика

США рассматривают возможность продления СНВ-3

США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
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Технологии

«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей

"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
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Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже

112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящем в Париже саммите глав стран "нормандской группы".
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Агент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
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С 2020 года Realme перестанет выпускать смартфоны без 5G

Генеральный директор Realme сообщил, что теперь компания будет выпускать только смартфоны с поддержкой 5G.
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Москвичам напомнили о диспансеризации

Москвичам напомнили о важности регулярных медицинских обследований и болезнях, которые выявляют во время диспансеризации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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В США умерла актриса Шелли Моррисон

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Datsun не собирается уходить из России

В прошедшие выходные деловое издание Nikkei Asia Review из Японии опубликовало новость, будто бы компания Nissan планирует завершить производство автомобилей Datsun в Индонезии и России.
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Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
Lenta.ru 19:00
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Французский государственный и политический деятель. Президент Франции и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции с 14 мая 2017 года. В прошлом - инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса.
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