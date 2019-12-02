Политика
Комсомольская правдаТрамп прилетел в Лондон на саммит НАТО
Американские СМИ сообщают, что лидер Штатов Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в ежегодном саммите НАТО. Напомним, саммит альянса пройдет в британской столице с 3 по 4 декабря этого года. В нем примут участие представители 29 стран - членов альянса, а также Северной Македонии.
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Страны НАТО отказываются финансировать альянс: Трамп едет «выбивать долги»
Московский Комсомолецвчера в 07:58
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Происшествия
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 17:00
Происшествия
Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова
RT на русском 00:48
Политика
Власти США рассматривают возможность продления СНВ-3
Власти США рассматривают возможность продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который известен как СНВ-3.
ФАН вчера в 18:15
Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
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Политика
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Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
РЕН ТВ 01 декабря в 19:26
Политика
Все против всех: что обсудят лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне
Лидеры 29 стран-членов НАТО встретятся в Лондоне 3-4 декабря.
Газета.Ru 00:14
Футбол
«Манчестер Сити» приостановил переговоры с Фернадинью
«Манчестер Сити» приостановил переговоры о новом контракте с полузащитником Фернандинью.
Спорт-Экспресс 01:15
Происшествия
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Рейсовый автобус попал в аварию неподалеку от Белгорода, транспортное средство опрокинулось в кювет.
REGNUM 01:28
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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CyberSport.ru 01:14
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
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СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
Коммерсантъ 01:31
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика
Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
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Происшествия
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Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
BFM.ru вчера в 13:46
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
РИА Новости 01 декабря в 05:56
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Политика
Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму
Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
Происшествия
Число погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми
В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли восемь человек, более 20 пострадали.
Lenta.ru 01:28
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
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ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
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РБК вчера в 17:04
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
REGNUM 01:19
Футбол
Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
Известия вчера в 15:36
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Гаджеты
Анонс AMD Radeon RX 5600 XT намечен на январь
Ещё в момент уточнения даты анонса Radeon RX 5500 XT близкие к производителям видеокарт источники намекнули нам, что на январь намечен дебют ещё одного графического решения AMD.
3DNews 01:03
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
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Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40