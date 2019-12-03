Политика

РБКРБКТрамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
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Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

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