Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.

Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

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