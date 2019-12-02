Политика
РБКТрамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО
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Страны НАТО отказываются финансировать альянс: Трамп едет «выбивать долги»
Московский Комсомолец07:58
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Экономика
В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал
Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров.
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Общество
Немецкий профессор назвал 4 привычки, которые разрушают сосуды
Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.
Экономика
Кабмин разработал методику оценки проектов транспортной инфраструктуры
Правительство разработало методику оценки эффективности проектов в сфере транспортной инфраструктуры.
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
Работники Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге написали коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на небольшие зарплаты.
Общество
Двое чиновников уволены из правительства Кузбасса
Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, "он уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу" Исполняющим обязанности начальника управления назначен Алексей Доронгов.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Заворотнюк
Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
Наука
В России нашли самых северных зауропод
Исследователи из России и Германии нашли в Якутии зубы гигантских длинношеих динозавров — зауропод.
Происшествия
Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье
Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
Политика
Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Армия и оружие
В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Кино
Концерн Warner Bros. планирует снять трилогию о Джокере
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Происшествия
Трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь в Бурятии
Как стало известно Ариг Ус online, трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь. Это уже второй шокирующий случай за месяц в Бурятии.
Политика
Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту
Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Общество
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.