Политика

РБКРБКТрамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
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В Лондоне сегодня стартует саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса

Эхо Москвы16:01

Юбилейный саммит НАТО может стать не вполне праздничным

Новостной фронт11:45

Когда НАТО окончательно развалится

Царьград05:13

Страны НАТО отказываются финансировать альянс: Трамп едет «выбивать долги»

Московский Комсомолец07:58

Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

РБК17:18

Саммит НАТО в Лондоне. 70-й день рождения - грустный праздник?

ТАСС17:16

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Коммерсантъ20:54
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Экономика

В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал

Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров.
Амур.инфо 19:20
Происшествия

В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров

Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:49
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Авто

Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России к концу 2019 года

МедиаПоток 02:45
Общество

Немецкий профессор назвал 4 привычки, которые разрушают сосуды

Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.
Вечерний курьер 30 ноября в 08:02
Экономика

Кабмин разработал методику оценки проектов транспортной инфраструктуры

Правительство разработало методику оценки эффективности проектов в сфере транспортной инфраструктуры.
ТАСС 07:30
Здоровье

Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату

Работники Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге написали коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на небольшие зарплаты.
REGNUM 06:12
Общество

Двое чиновников уволены из правительства Кузбасса

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, "он уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу" Исполняющим обязанности начальника управления назначен Алексей Доронгов.
REGNUM 01:18
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Заворотнюк

Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
Каспий.Инфо 14:50
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Наука

В России нашли самых северных зауропод

Исследователи из России и Германии нашли в Якутии зубы гигантских длинношеих динозавров — зауропод.
Индикатор 10:39
Происшествия

Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
ТВ Центр вчера в 05:09
Политика

Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru 12:59
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Армия и оружие

В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
РИА Новости вчера в 09:55
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra вчера в 09:51
Политика

SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
ТАСС 07:34
Кино

Концерн Warner Bros. планирует снять трилогию о Джокере

SM News вчера в 05:58
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Происшествия

Трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь в Бурятии

Как стало известно Ариг Ус online, трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь. Это уже второй шокирующий случай за месяц в Бурятии.
Ариг Ус вчера в 19:00
Политика

Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.
REGNUM 19:14
Политика

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Газета.Ru 18:37
Общество

Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы

Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
BFM.ru 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
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