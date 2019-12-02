Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

По дороге господин Трамп объявил, что убедил европейских союзников увеличить расходы на оборону. «С тех пор, как я вступил в должность, число союзников по НАТО, выполняющих свои обязательства, более чем удвоилось»,— написал он в Twitter. Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов.
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В конгрессе США напомнили о «российской угрозе» перед саммитом НАТО

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Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Коммерсантъвчера в 20:54

Саммит НАТО в Лондоне. 70-й день рождения - грустный праздник?

ТАССвчера в 17:16

Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

РБКвчера в 17:18

В Лондоне сегодня стартует саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса

Эхо Москвывчера в 16:01

Юбилейный саммит НАТО может стать не вполне праздничным

Новостной фронтвчера в 11:45

Страны НАТО отказываются финансировать альянс: Трамп едет «выбивать долги»

Московский Комсомолецвчера в 07:58
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Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
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Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru вчера в 03:07
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Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам

КНР изучает возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона касательно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
ФАН вчера в 23:47
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Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»

Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Gazeta.SPb вчера в 19:24
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс 01 декабря в 14:53
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
REGNUM вчера в 19:53
Общество

Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.
Известия вчера в 23:31
Авто

ВИП-гараж: изучаем, на каких машинах ездят в свободное время главные свердловские силовики

Екатеринбург Онлайн вчера в 21:34
Общество

В Госдуме предложили приравнять продажу наркотиков к терроризму

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил, что в несет в Госдуму законопроект, приравнивающий наркоторговцев наркоторговцев к террористам.
АБН вчера в 05:33
Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
ТАСС вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Лиза Пескова запустила маску с усами отца в Instagram

Первыми маску, придуманную Елизаветой, примерили сам Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.
StarHit.ru вчера в 14:00
Происшествия

В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста

В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM вчера в 11:49
Технологии

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.
РБК вчера в 23:00
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Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
OAnews вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 01 декабря в 12:51
Футбол

Тайсон признан лучшим футболистом года в Украине

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом года в Украине, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости вчера в 16:40
Происшествия

В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС

РБК вчера в 23:12
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости вчера в 01:39
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru вчера в 14:06
Происшествия

Полиция раскрыла межрегиональную группировку наркоторговцев

Полиция задержала 14 участников преступной группировки наркоторговцев, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
РЕН ТВ вчера в 23:37
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс вчера в 18:38
Гаджеты

Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro

В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
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Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
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Политика

Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
РБК вчера в 23:15
Финансы

ЦБ назвал основные риски для экономики России

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Энергетика

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Profinance.ru вчера в 16:44
Экономика

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Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
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