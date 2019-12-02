Политика
КоммерсантъТрамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
По дороге господин Трамп объявил, что убедил европейских союзников увеличить расходы на оборону. «С тех пор, как я вступил в должность, число союзников по НАТО, выполняющих свои обязательства, более чем удвоилось»,— написал он в Twitter. Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов.
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Страны НАТО отказываются финансировать альянс: Трамп едет «выбивать долги»
Московский Комсомолецвчера в 07:58
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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
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Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам
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Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»
Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
Общество
Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое
Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.
Авто
ВИП-гараж: изучаем, на каких машинах ездят в свободное время главные свердловские силовики
Общество
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Транспорт
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Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
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Лиза Пескова запустила маску с усами отца в Instagram
Первыми маску, придуманную Елизаветой, примерили сам Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.
Происшествия
В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста
В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Технологии
Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»
Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.
Технологии
Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство
Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Футбол
Тайсон признан лучшим футболистом года в Украине
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом года в Украине, сообщает агентство УНИАН.
Происшествия
В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Происшествия
Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Происшествия
Полиция раскрыла межрегиональную группировку наркоторговцев
Полиция задержала 14 участников преступной группировки наркоторговцев, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
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Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Экономике по-прежнему угрожают обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, замедление роста мировой экономики (по прогнозам МВФ, в 2019 г. темпы ее роста замедлятся с 3,6 до 3%).
Энергетика
WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».