Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена
Президент США Дональд Трамп придумал для бывшего главы государства Барака Обамы и своего наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии Джо Байдена совместное прозвище.В источнике
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Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена
Демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трамп регулярно дразнит его "Сонный Джо".
РИА Новостивчера в 15:27
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