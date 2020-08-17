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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Президент США Дональд Трамп придумал для бывшего главы государства Барака Обамы и своего наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии Джо Байдена совместное прозвище.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трамп регулярно дразнит его "Сонный Джо".
РИА Новостивчера в 15:27
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Комсомольская правдавчера в 16:51
Известия

Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена

Известиявчера в 16:42
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

РИА Новостивчера в 15:27
Московский Комсомолец

Трамп предложил называть Обаму и Байдена «Обайденом»

Московский Комсомолецвчера в 15:51
Газета.Ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:50
RT на русском

Трамп дал Обаме и Байдену единое прозвище

RT на русскомвчера в 16:05
ТАСС

Станет ли напарница Байдена Камала Харрис «Бараком Обамой в юбке»

ТАССвчера в 08:00

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом
РБК17:59

Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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Мошенника из Анивы взяли по горячим следам

Преступная деятельность пресечена сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
SakhalinMedia.ruвчера в 03:17

Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новостивчера в 10:49
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Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ruвчера в 09:15
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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В Ростовской области двое детей погибли после падения из окна

По предварительным данным, в понедельник двое детей, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры на шестом этаже многоквартирного жилого дома.
ТАССвчера в 12:26
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Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана

Как пояснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, российская делегация проголосовала против проекта резолюции, поскольку выступает против навязывания Ирану через Совбез эмбарго на поставки оружия.
Вечерняя Москва15 августа в 03:28
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