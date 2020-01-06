Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп пригрозил Ираку санкциями

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада. Об этом он заявил, комментируя решение парламента Ирака о выводе иностранных войск из страны.
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Трамп пригрозил Ираку «невиданными ранее санкциями»

РБК20:02

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Комсомольская правда20:29

Трамп пригрозил Ираку санкциями

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Трамп пригрозил Ираку санкциями

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Газета.Ru19:50
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
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