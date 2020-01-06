Политика
RT на русскомТрамп пригрозил Ираку санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада. Об этом он заявил, комментируя решение парламента Ирака о выводе иностранных войск из страны.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Потеряли концентрацию, дали сопернику вернуться в игру.
Футбол
Дубль Белотти принес «Торино» победу над «Ромой» в чемпионате Италии
"Торино" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0.
Игры
Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Политика
Пенсионная реформа: Даже друзья Путина бросились от него врасыпную
Думаю, манипуляции с пенсионной реформой могут быть затеяны тогда, когда Путин будет передавать власть преемнику.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Кино
В Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения премии «Золотой глобус»
В Калифорнии пройдет церемония вручения премии «Золотой глобус».
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от лица Греты Тунберг
Известные российские пранкеры под псевдонимами Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Единоборства
Бой Емельяненко и Джексона показал один из худших рейтингов Bellator
Бой российского спортсмена Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона показал один из худших рейтингов в истории мероприятий Bellator за последнее время, утверждает MMA Fighting.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.
Экономика
На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Происшествия
Девочка погибла при катании на тюбинге с горы в Приморье
ЧП произошло 2 января в поселке Лозовый города Партизанска. Девочка врезалась в дерево, катаясь на тюбинге (надувные санки) с горы.
Политика
Савченко рассказала, как гниет Украина
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею среди молодежи пройдет в России в 2023 году
Санкции WADA не повлияют на место проведения соревнований Новосибирск и Омск в 2023 году станут хозяевами молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Экономика
Сахалинским бюджетникам на 3% повысили оклады
Правительство Сахалинской области с 1 января на 3% индексирует должностные оклады работников государственных учреждений региона.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Шоу-бизнес
Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».