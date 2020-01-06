Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий. По его словам, «иранские санкции покажутся мелочью». Господин Трамп заявил, что американские военные не уйдут с территории страны до тех пор, пока Ирак не заплатит деньги за построенную авиабазу.
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с чего всё началось
"В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака", - цитирует его слова Reuters
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Царьградвчера в 23:20

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Трамп пригрозил Ираку санкциями

RT на русскомвчера в 20:04

Главные новости к утру 6 января

Коммерсантъвчера в 23:06

Трамп пригрозил Ираку санкциями «в случае враждебности» со стороны Багдада

ТАССвчера в 20:45

Дональд Трамп пригрозил Ираку серьёзными санкциями в случае враждебных действий

Эхо Москвы00:30

Трамп пригрозил Ираку «серьезными санкциями»

РИА Новостивчера в 20:03

Трамп пригрозил Ираку «невиданными ранее санкциями»

РБКвчера в 20:02

Трамп назвал условие, при котором войска США уйдут из Ирака

Газета.Ruвчера в 19:50
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Хоккей

Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею

RT на русском 00:33
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Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 03 января в 08:41
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Беременная женщина погибла в аварии в Усольском районе

Evo-rus.com вчера в 23:44
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Кино

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Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК 04 января в 12:29
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 17:52
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Политика

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Коммерсантъ вчера в 13:30
Политика

Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке

Тегеран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.
НТВ вчера в 14:01
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
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Православные 6 января встречают Рождественский сочельник

Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
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Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru вчера в 11:11
Политика

За голову Трампа в Иране объявлена награда в 80 млн долларов

За голову американского лидера Дональда Трампа объявили награду в 80 миллионов долларов.
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Политика

Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
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Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году

Известия вчера в 22:40
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Kia запретила продавать новый седан Kia Optima таксистам

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Автоновости дня вчера в 10:02
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В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
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В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
RT на русском вчера в 03:48
Политика

На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
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Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Вести.Ru вчера в 09:30
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Армия и оружие

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Япония призывает к диалогу для снятия напряженности на Ближнем Востоке

Япония считает, что для снятия напряженности на Ближнем Востоке все вовлеченные стороны должны приложить дипломатические усилия.
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Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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