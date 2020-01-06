Политика
КоммерсантъТрамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий. По его словам, «иранские санкции покажутся мелочью». Господин Трамп заявил, что американские военные не уйдут с территории страны до тех пор, пока Ирак не заплатит деньги за построенную авиабазу.
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с чего всё началось
"В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака", - цитирует его слова Reuters.Царьградвчера в 23:20
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Хоккей
Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Происшествия
Беременная женщина погибла в аварии в Усольском районе
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Кино
Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Армия и оружие
Эрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Политика
Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке
Тегеран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Религия
Православные 6 января встречают Рождественский сочельник
Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Политика
За голову Трампа в Иране объявлена награда в 80 млн долларов
За голову американского лидера Дональда Трампа объявили награду в 80 миллионов долларов.
Политика
Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Общество
Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году
Авто
Kia запретила продавать новый седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
Политика
На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Здоровье
В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью
«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
Энергетика
Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе
Армия и оружие
«Новая газета» продолжает распространять фейки сирийских террористов
Сотрудники агентства внимательно прочитали текст журналиста издания Елены Милашиной и пришли к выводу, что «Новая газета» продолжает очернять действия ВС РФ в Сирии и распространять фейки террористов.
Политика
Япония призывает к диалогу для снятия напряженности на Ближнем Востоке
Япония считает, что для снятия напряженности на Ближнем Востоке все вовлеченные стороны должны приложить дипломатические усилия.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.