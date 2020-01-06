с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий. По его словам, «иранские санкции покажутся мелочью». Господин Трамп заявил, что американские военные не уйдут с территории страны до тех пор, пока Ирак не заплатит деньги за построенную авиабазу.

Политика Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни» Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.

Армия и оружие Эрдоган отправил турецких военных в Ливию Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.

Политика Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Происшествия В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.

Политика На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Здоровье В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью «На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.

Энергетика Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.