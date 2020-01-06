Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий. По его словам, «иранские санкции покажутся мелочью». Господин Трамп заявил, что американские военные не уйдут с территории страны до тех пор, пока Ирак не заплатит деньги за построенную авиабазу.
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с чего всё началось
"В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака", - цитирует его слова Reuters
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Царьградвчера в 23:20

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Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака

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Трамп пригрозил Ираку «невиданными ранее санкциями»

РБКвчера в 20:02

Трамп пригрозил Ираку «значительными санкциями» за враждебность

RT на русском03:05

Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями, если страна проявит «враждебность» по отношению к США

Эхо Москвы02:00

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Трамп пригрозил Ираку санкциями «в случае враждебности» со стороны Багдада

ТАССвчера в 20:45

Логика Трампа: заплати за пули, которыми тебя убил американский солдат

Комсомольская правда03:43
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Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
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NewInform 04 января в 04:21
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Трамп сообщил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Парламентская газета вчера в 03:20
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Три человека погибли в городе Узловая Тульской области во время пожара, произошедшего в понедельник в одной из квартир жилого дома.
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В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
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На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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Согласно информации, распространяющейся в Сети, смартфон iPhone SE2 получит боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
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В США раздали «Золотые глобусы»

В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
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СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
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Аксенов назвал число посетивших Крым туристов

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Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Каролину Харрикейнс".
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На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

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Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

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