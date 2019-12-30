Политика
КоммерсантъТрамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий. По его словам, «иранские санкции покажутся мелочью». Господин Трамп заявил, что американские военные не уйдут с территории страны до тех пор, пока Ирак не заплатит деньги за построенную авиабазу.
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с чего всё началось
«В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака… каких они не видели никогда, иранские санкции покажутся мелочью»,— сказал журналистам господин Трамп (цитата по Reuters).Коммерсантъ20:02
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Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Шоу-бизнес
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Авто
Раскрыты перспективы появления Opel Corsa в России
Обновленная компактная модель Opel Corsa вышла в продажу на европейском рынке в 2019 году.
Кино
Бондарчук объяснил смысл фильма «Вторжение»
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Политика
Президент Ирака испугался войны с Ираном
Ирак должен избежать войны с Ираном, заявил президент Ирака Бархам Салех.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Культура
Новым руководителем театра «Современник» стал почитатель Бандеры
Новым руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек стал Виктор Рыжаков, ранее служивший худруком Центра им. Мейерхольда.
Гаджеты
Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex
Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США
В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
Политика
Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера
Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.
Политика
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом
Вашингтон может нанести удар в случае нападения на американских граждан или объекты, написал в своем твиттере глава Белого дома.
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом
Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Гаджеты
HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности
В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера
Китти Спенсер — старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд приняла предложение миллионера Майкла Льюиса, который владеет сетью британских магазинов Whistles, выйти замуж.
Хоккей
Ларионов: не стоит ни в кого пускать стрелы. Команда выигрывает, и команда проигрывает
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение российской команды в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Происшествия