с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий. По его словам, «иранские санкции покажутся мелочью». Господин Трамп заявил, что американские военные не уйдут с территории страны до тех пор, пока Ирак не заплатит деньги за построенную авиабазу.

Общество Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.

Кино Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус» Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.

Шоу-бизнес Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.

Космос Для полётов в космос придётся впадать в спячку Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.

Политика Парламент Ирака потребовал вывода войск США В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.

Политика Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.

Политика Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом Вашингтон может нанести удар в случае нападения на американских граждан или объекты, написал в своем твиттере глава Белого дома.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера Китти Спенсер — старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд приняла предложение миллионера Майкла Льюиса, который владеет сетью британских магазинов Whistles, выйти замуж.