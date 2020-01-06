Политика
КоммерсантъТрамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий. По его словам, «иранские санкции покажутся мелочью». Господин Трамп заявил, что американские военные не уйдут с территории страны до тех пор, пока Ирак не заплатит деньги за построенную авиабазу.
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В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака… каких они не видели никогда, иранские санкции покажутся мелочью.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 20:02
с чего всё началось
"В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака", - цитирует его слова Reuters.Царьградвчера в 23:20
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