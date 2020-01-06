Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп пригрозил Ираку «серьезными санкциями»

Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, "каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью". Он добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
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с чего всё началось
"В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака", - цитирует его слова Reuters
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Царьградвчера в 23:20

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