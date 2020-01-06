с чего всё началось

Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, "каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью". Он добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.

Происшествия В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома Полиция в городе Балаково Саратовской области разыскивает двух 15-летних девочек, которые сбежали из местного детского дома, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного главка МВД.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.

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Наука Ученые рассчитывают, что с 2022 года «Пионер-М» сможет выходить в море без экипажа Ученые Севастопольского государственного университета планируют в течение трех лет оснастить новейшее научно-исследовательское судно "Пионер-М" таким оборудованием, чтобы оно могло без экипажа выходить в море и совершать простые операции, сообщил ТАСС проректор СевГУ по развитию, научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев.

Энергетика Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

Спорт Большунов одержал победу на «Тур де Ски» Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Религия Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.

Хоккей Владимир Тарасенко тоже смотрел «не тот хоккей» К сожалению, Россия не смогла повторить золотой успех 9-летней давности, где Тарасенко играл одну из ведущих ролей (3-4 вместо тех счастливых 5-3).

Энергетика Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.