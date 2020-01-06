Политика
РИА НовостиТрамп пригрозил Ираку «серьезными санкциями»
Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, "каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью". Он добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
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с чего всё началось
"В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака", - цитирует его слова Reuters.Царьградвчера в 23:20
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СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
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Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
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Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
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Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
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В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
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Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Армия и оружие
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении
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В Петрозаводской БСМП переполнено травматологическое отделение
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В 2020 году в России должен появиться новый внедорожник УАЗа, который окрестили "Русским Прадо".
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Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
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Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.
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