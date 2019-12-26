с чего всё началось

Если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, то пусть это послужит предупреждением. Мы нацелены на 52 иранских объекта, в соответствии с 52 американскими заложниками, которые были захвачены Ираном много лет назад.

Убийство иранского генерала должно послужить Тегерану предупреждением, что случае ответа на агрессию США, Вашингтон «очень быстро и очень сильно» атакует 52 иранских объекта. Очередную угрозу в адрес Тегерана президент США Дональд Трамп опубликовал 4 ноября в Twitter.

Политика Лукашенко назначил нового министра экономики Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.

Космос В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Космос Астрономы сняли гибель временного спутника Земли Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.

Политика Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.

Происшествия В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Энергетика Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии 3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.

Авто Что изменится для российских автомобилистов с 2020 года Новые правила регистрации ТС В России вступит в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разрешающий дилерским компаниям регистрировать новые автомобили.

Армия и оружие В США назвали преимущества украинской армии над американской Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

Здоровье В Минздраве рассказали о безопасной порции колбасы В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.