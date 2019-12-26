Политика
REGNUMТрамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой
Убийство иранского генерала должно послужить Тегерану предупреждением, что случае ответа на агрессию США, Вашингтон «очень быстро и очень сильно» атакует 52 иранских объекта. Очередную угрозу в адрес Тегерана президент США Дональд Трамп опубликовал 4 ноября в Twitter.
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Если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, то пусть это послужит предупреждением. Мы нацелены на 52 иранских объекта, в соответствии с 52 американскими заложниками, которые были захвачены Ираном много лет назад.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда 18:13
с чего всё началось
«Пусть это будет предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад»,— написал господин Трамп в Twitter.Коммерсантъ18:38
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