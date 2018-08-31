Политика
Lenta.ruТрамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп уведомил Конгресс о возможности непропорционального ответа на атаку Ирана
Московский Комсомолец16:06
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты в России
«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», - цитирует президента Crocus Group Араза Агаларова журнал Forbes.
Культура
В Москве умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист России Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Всемирная торговая организация появилась на свет 25 лет назад — 1 января 1995 года.
Политика
Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Политика
Пушков назвал «эффектом бумеранга» решение Ирака о выводе войск США
По мнению российского политика, президент США Дональд Трамп в попытке «не потерять Ирак вслед за Сирией» устранил иранского генерала Касема Сулеймани, однако добился обратного эффекта.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Армия и оружие
В КНДР пообещали ответить на угрозы безопасности мощным ударом
«Действие, которое нанесет ущерб достоинству или поставит под угрозу выживание нашей республики, должно быть встречено мгновенным и сокрушительным ударом», — цитирует материал ТАСС.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
Сообщается, что атака исламистов действующей на территории Сомали группы исламистов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэродром Манда-Бей на острове Манда, используемый как американскими так и кенийскими военными, произошла в ночь на 5 января.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Хоккей
ФХР намерена оставить Брагина во главе молодежной сборной России
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером молодежной сборной Валерием Брагиным.
Гаджеты
HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности
В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Кино
Австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре в Приморье
Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой ведет на Дальнем Востоке съемки документального фильма о судьбе популяции амурского тигра в России.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Авто
Мутные воды: кроссовер Fisker Ocean дебютировал под караоке
К сожалению, ключевые технические характеристики новинки названы не были, зато Хенрик Фискер лично продемонстрировал одну из уникальных «фишек» Океана — возможность петь хором под караоке прямо во время поездки.
Кино
Анимационная картина «Потерянное звено» завоевала «Золотой глобус»
Анимационная картина студии Laika "Потерянное звено" удостоена "Золотого глобуса", трансляция церемонии вручения транслируется на телеканале NBC.
Спорт
Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года
В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Экономика
«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.