Политика
Lenta.ruТрамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.
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Трамп уведомил Конгресс о возможности непропорционального ответа на атаку Ирана
Московский Комсомолец16:06
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Страсти по тренерам Волей международного рейтинга сборная России попала в необычайно сильную для хоккейных чемпионатов мира группу, где соперником ниже классом можно было назвать только команду Германии.
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При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
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В Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
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