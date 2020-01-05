Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
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