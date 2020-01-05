с чего всё началось

Эти сообщения в прессе будут служить уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран нанесет удар по любому лицу или цели США, Соединенные Штаты быстро и в полной мере нанесут ответный удар, и, возможно, непропорционально.

Вашингтон может нанести удар в случае нападения на американских граждан или объекты, написал в своем твиттере глава Белого дома. Он добавил, что не считает необходимым формально уведомлять Конгресс о таком шаге.

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