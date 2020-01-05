Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыПрезидент США Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом

Вашингтон может нанести удар в случае нападения на американских граждан или объекты, написал в своем твиттере глава Белого дома. Он добавил, что не считает необходимым формально уведомлять Конгресс о таком шаге.
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Дональд Трамп
Эти сообщения в прессе будут служить уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран нанесет удар по любому лицу или цели США, Соединенные Штаты быстро и в полной мере нанесут ответный удар, и, возможно, непропорционально.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГазета.Ru вчера в 17:20
с чего всё началось
«Эти посты в соцсетях послужат уведомлением конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере», — написал Трамп в Twitter
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