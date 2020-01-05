Армия и оружие
Газета.RuТрамп пригрозил Ирану оружием в $2 трлн
Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по территориям Ирана "новейшим оружием", если Тегеран решит ударить по американским военным базам. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter. Американский лидер подчеркнул, что стоимость такого вооружения достигает $2 трлн.
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Соединенные Штаты только что потратили 2 триллиона долларов на военную технику. С мощью армии США не может сравниться никто. Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону. И без колебаний!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 02:21
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