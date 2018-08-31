Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняТрамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.
Читать в источнике
Комментировать43
Дональд Трамп
Эти сообщения в прессе будут служить уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран нанесет удар по любому лицу или цели США, Соединенные Штаты быстро и в полной мере нанесут ответный удар, и, возможно, непропорционально.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГазета.Ru вчера в 17:20
с чего всё началось
«Эти посты в соцсетях послужат уведомлением конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере», — написал Трамп в Twitter
.
Известиявчера в 16:06

Подробнее о событии

Трамп считает возможным несоразмерный ответный удар по Ирану без уведомления Конгресса

ТАССвчера в 16:50

Трамп заявил о возможности США ответить непропорционально на атаку Ирана

Известиявчера в 16:06

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом

Эхо Москвывчера в 23:01

Трамп уведомил Конгресс о возможности непропорционального ответа на атаку Ирана

Московский Комсомолецвчера в 16:06

Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

Lenta.ruвчера в 17:02

Трамп заявил о непропорциональном ответном ударе в случае нападения Ирана

РБКвчера в 18:01

Трамп предупредил Конгресс о готовности непропорционально ответить Ирану

Коммерсантъвчера в 17:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:33, Ашберн
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Армия и оружие

Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении

Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
Российская газета вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак проводит новогодние каникулы в Куршевеле

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети Instagram делится с подписчиками снимками и видеороликами с отпуска, который проводит с мужем Константином Богомоловым, мамой Людмилой Нарусовой, а также трехлетним сыном Платоном в Куршевеле.
NewInform 02:42
Здоровье

Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК вчера в 01:32
Армия и оружие

Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

Взгляд.ру 02:12
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Кино

Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер

Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости вчера в 07:50
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:23
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
Футбол

Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Газета.Ru 02:34
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 02:56
Политика

Глава МИД Германии: санкции против Ирака не помогут

Сомнения, что «невиданные санкции» в отношении Ирака помогут достичь договоренностей высказал глава МИД Германии Хейко Маас 6 января в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Рейтер.
Красная весна 03:18
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС вчера в 07:11
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Авто

Всё о «Русском Прадо», который придет на замену «Патриоту»

В 2020 году в России должен появиться новый внедорожник УАЗа, который окрестили "Русским Прадо".
Российская газета 02:17
Политика

Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
РИА Новости вчера в 19:52
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
RT на русском вчера в 03:48
Хоккей

Илья Ковальчук подарил одноклубнику часы, получив свой любимый номер

Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Футбол

Балотелли обвинил фанатов «Лацио» в расизме

Sportbox.RU вчера в 18:22
Шоу-бизнес

Ксения Бородина на отдыхе в Таиланде пережила паническую атаку

Российская телеведущая Ксения Бородина на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с отдыха в Таиланде.
NewInform 03:05
Гаджеты

Nokia снова возродит легендарный телефон

Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.
Lenta.ru 02:42
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском вчера в 01:27
Общество

Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Российская газета 00:00
Политика

В Госдуме оценили угрозу Трампа ввести санкции в отношении Ирака

Морозов отметил, что действия Соединенных Штатов дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке и теперь можно ожидать «резких телодвижений» со стороны Ирака.
Известия 02:37
Общество

Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году

Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
Волжская новь вчера в 08:06
Экономика

Рынок российских акций открылся снижением основных индексов

Индекс РТС показал снижение в 0,63%, достигнув отметки в 1554,35 пункта.
ГЛАС.RU 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное