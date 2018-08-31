Политика
Экономика сегодняТрамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.
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Эти сообщения в прессе будут служить уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран нанесет удар по любому лицу или цели США, Соединенные Штаты быстро и в полной мере нанесут ответный удар, и, возможно, непропорционально.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГазета.Ru вчера в 17:20
с чего всё началось
«Эти посты в соцсетях послужат уведомлением конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере», — написал Трамп в Twitter.Известиявчера в 16:06
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Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом
Эхо Москвывчера в 23:01
Трамп уведомил Конгресс о возможности непропорционального ответа на атаку Ирана
Московский Комсомолецвчера в 16:06
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