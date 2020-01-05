Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняТрамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США

Трамп заявил, что ответный удар США по Ирану может быть непропорциональным, и он быстро последует в случае атаки по любому американскому человеку или цели. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что Тегеран будет готов нанести удары по 300 военным объектам США.
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Трамп считает возможным несоразмерный ответный удар по Ирану без уведомления Конгресса

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Трамп уведомил Конгресс о возможности непропорционального ответа на атаку Ирана

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Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

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Эхо Москвы17:34

Трамп предупредил Конгресс о готовности непропорционально ответить Ирану

Коммерсантъ17:36
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:56, Ашберн
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Трамп пригрозил применить против Ирана новейшее вооружение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка недавно потратила два триллиона долларов на новое вооружение.
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СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
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Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
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СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

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