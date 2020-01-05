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Экономика сегодняТрамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США
Трамп заявил, что ответный удар США по Ирану может быть непропорциональным, и он быстро последует в случае атаки по любому американскому человеку или цели. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что Тегеран будет готов нанести удары по 300 военным объектам США.
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Трамп уведомил Конгресс о возможности непропорционального ответа на атаку Ирана
Московский Комсомолец16:06
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Федеральное агентство новостей со ссылкой на новостной портал Alk Habour сообщает, что в ближайшие дни из лагеря «Аль-Хол», который контролируют боевики курдов, выйдут на свободу 330 человек.
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Сыгравший роль папы Римского Джон Малкович признался, что он атеист
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Компания Apple может выпустить сразу два бюджетных смартфона iPhone SE
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Совбез ООН обсудит ситуацию в Ливии в понедельник, сообщил источник
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Вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла представительница Сочи
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