Трамп заявил, что ответный удар США по Ирану может быть непропорциональным, и он быстро последует в случае атаки по любому американскому человеку или цели. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что Тегеран будет готов нанести удары по 300 военным объектам США.

Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США

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