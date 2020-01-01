Политика

РБКРБКТрамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

Власти Ирана заплатят «очень большую цену» в случае, если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом в своем Twitter заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал
 президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.
Радио Sputnik08:46

Подробнее о событии

Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

RT на русском22:17

Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке - Трамп

Интерфакс17:57

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

РБК19:35

Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

РИА Новости21:51

Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

ТАСС22:20

США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде

Эхо Москвы20:08

Трамп заявил о нежелании войны с Ираном

Известия21:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество

В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Российская газета 06:33
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Общество

Эксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.
Газета.Ru вчера в 00:16
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
Общество

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Известия 20:50
Экономика

Профессор Катасонов: Что такое «пузырь» ВВП

В последнее время в российских СМИ появляется очень много материалов, посвященных проблемам статистики, особенно экономической.
Свободная Пресса 06:20
Экономика

В РФ повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс 22:42
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости 15:49
Экономика

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
RT на русском 20:57
Общество

В России может быть создана новая госкорпорация «Росшельф»

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами, а также допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов.
Российская газета 11:03
Происшествия

В отношении депутата Госсобрания Якутии возбуждено уголовное дело

Руководитель следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении 31-летнего руководителя нефтегазовой компании - депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Байкал24 18:49
Экономика

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:50
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в трактовку правила офсайда.
Известия 18:29
Гаджеты

В РФ начались продажи бюджетного смартфона Digma City 653

Astera вчера в 08:48
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
РИА Новости 17:19
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс 08:09
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 03:17
Общество

Жириновский высказался за рождение генно-модифицированных детей

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о решении китайского суда, который 30 декабря осудил на три года ученого-генетика Хэ Цзянькуя за модификацию генома эмбрионов человека.
Известия 19:35
Футбол

Василий Березуцкий — о тренерском опыте в «Витессе»: «Задача в моей голове может быть одна — победа. Но есть «Аякс»

Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
Матч ТВ 12:11
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 22:20
Происшествия

Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее

Известия 10:50
Авто

Chery Tiggo 7 второго поколения: кросс с новым турбомотором удостоился отдельного имени

Кроссовер Chery Tiggo 7 первого поколения стартовал в Поднебесной в 2016-м, до появления в гамме бренда Tiggo 8 он считался флагманом.
Колёса.ru 26 декабря в 19:01
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Общество

«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»

Собеседник «Русской службы BBC», близкий к силовым структурам, отметил, что у возможного организатора «минирования» на бирже WEX зависли 120 биткоинов.
Коммерсантъ 11:24
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей

Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей.
Аргументы недели 29 декабря в 04:45
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Общество

В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 20:33
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
Футбол

Павел Мамаев рассказал, как прошли два месяца в ФК «Ростов»

Donday.ru 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное