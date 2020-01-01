с чего всё началось

Власти Ирана заплатят «очень большую цену» в случае, если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом в своем Twitter заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

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Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.

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