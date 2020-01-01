Политика
РБКТрамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде
Власти Ирана заплатят «очень большую цену» в случае, если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом в своем Twitter заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.Радио Sputnik08:46
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Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.