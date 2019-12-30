Политика

РБКРБКТрамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом в своем Twitter заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал
 президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.
Радио Sputnikвчера в 08:46

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Дональд Трамп пригрозил Ирану серьёзными последствиями после нападения на посольство США в Багдаде

Эхо Москвы03:00

Помпео обвинил «иранских подручных» в нападении на посольство США

Известиявчера в 19:48

МИД Ирана ответил на обвинения США в беспорядках у посольства в Ираке

RT на русскомвчера в 17:27

Трамп предостерег Иран от нападений на объекты США в Ираке

Интерфаксвчера в 17:57

Трамп противопоставил атаки на дипмиссии США в Ираке и Бенгази

РИА Новостивчера в 19:50

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

РБКвчера в 19:35

Помпео обвинил «террористов» и «союзников Ирана» в нападении на посольство США в Багдаде

ТАССвчера в 20:16
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Экономика

Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

С 1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра.
RT на русском вчера в 20:38
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
РИА Новости 03:12
Авто

В России запретили ездить на автомобилях без номеров

С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации вступает в силу сразу несколько законов, которые непосредственно касаются автомобилистов.
Новые автомобили 02:21
Здоровье

Названы лучшие травы и специи против гипертонии

Первым врачи называют базилик, которые содержит эвгенол. Это вещество ингибирует молекулы, сужающие кровеносные сосуды.
Волгоградская правда вчера в 00:11
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня 30.12.19 в 03:27
Экономика

Вступил в силу закон о продаже жилья без уплаты налога

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) с продаваемой квартиры, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:50
Политика

Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Телеканал 360° вчера в 18:53
Общество

Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании

«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) успешно начал работу и транспортирует газ из России в соответствии с подписанными договорами.
Известия 03:14
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
РИА Новости вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Piter.tv 30.12.19 в 03:43
Кино

Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»

Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
News.ru вчера в 09:39
Общество

Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января

Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
News.ru вчера в 17:37
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru вчера в 08:16
Политика

Захарова: США положили ноги на стол мировой политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Национальная служба новостей вчера в 03:41
Хоккей

Президент КХЛ: «Отношение „Салавата Юлаева“ к Кубку Шпенглера наносит вред имиджу Лиги»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» в Кубке Шпенглера, где уфимская команда потерпела три поражения со счетом 6:11 и выбыла в четвертьфинале от чешского «Оцеларжи».
Sport24.ru вчера в 06:14
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

Коммерсантъ вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру вчера в 03:00
Общество

В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:57
Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

РБК 02:05
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Известия 02:17
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Авто

Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis

Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Goroday.ru 30.12.19 в 10:13
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
ТАСС вчера в 18:54
Происшествия

Двухлетний мальчик пропал в Амурской области

Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.
Известия 00:06
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 30.12.19 в 16:18
Наука

Названы облегчающие похмелье средства

Lenta.ru 00:43
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