Политика
РБКТрамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде
Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом в своем Twitter заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.Радио Sputnikвчера в 08:46
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Экономика
Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку
С 1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
Авто
В России запретили ездить на автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации вступает в силу сразу несколько законов, которые непосредственно касаются автомобилистов.
Здоровье
Названы лучшие травы и специи против гипертонии
Первым врачи называют базилик, которые содержит эвгенол. Это вещество ингибирует молекулы, сужающие кровеносные сосуды.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Экономика
Вступил в силу закон о продаже жилья без уплаты налога
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) с продаваемой квартиры, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год
После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Общество
Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании
«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) успешно начал работу и транспортирует газ из России в соответствии с подписанными договорами.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
Общество
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января
Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Политика
Захарова: США положили ноги на стол мировой политики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Хоккей
Президент КХЛ: «Отношение „Салавата Юлаева“ к Кубку Шпенглера наносит вред имиджу Лиги»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» в Кубке Шпенглера, где уфимская команда потерпела три поражения со счетом 6:11 и выбыла в четвертьфинале от чешского «Оцеларжи».
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Общество
В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости
В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Общество
В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек
Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
Происшествия
Двухлетний мальчик пропал в Амурской области
Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Наука