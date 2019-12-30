с чего всё началось

Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом в своем Twitter заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

Экономика Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку С 1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.

Авто В России запретили ездить на автомобилях без номеров С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации вступает в силу сразу несколько законов, которые непосредственно касаются автомобилистов.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.

Общество Назван возможный автор сообщений о минировании Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.

Политика Захарова: США положили ноги на стол мировой политики Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Происшествия Двухлетний мальчик пропал в Амурской области Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.