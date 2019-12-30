с чего всё началось

Американский президент угрожает последствиями В своем микроблоге в твиттере 31 декабря президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал инцидент с поджогом протестующими здания посольства этой страны в Багдаде.

Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на посольство США в Багдаде

Космос Звезды из двойных систем оказались химически похожи 80 процентов звезд в широких двойных системах оказались очень похожи в химическом смысле, причем как по общей металличности, так и по множеству отдельных элементов.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Музыка Башкирские бабушки выиграли миллион от рэпера Тимати Кругленькую сумму выиграли башкирские бабушки из села Михайловка. Об этом сам артист сообщил на своей странице в соцсети.

Политика Трамп заявил, что не желает войны с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.

Авто В России запрещается ездить на автомобилях без номеров Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.

Экономика В РФ повышаются акцизы на сигареты Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.

Общество Врач рассказала, что лучше есть 1 января Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева посоветовала, что нужно употреблять в пищу утром 1 января.

Здоровье Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.