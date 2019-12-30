Политика
SM NewsТрамп обвинил Иран в подготовке нападения на посольство США в Багдаде
Американский президент угрожает последствиями В своем микроблоге в твиттере 31 декабря президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал инцидент с поджогом протестующими здания посольства этой страны в Багдаде.
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с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.Радио Sputnikвчера в 08:46
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США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде
Эхо Москвывчера в 20:08
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Наука
Объяснена опасность неправильного сна
Космос
Звезды из двойных систем оказались химически похожи
80 процентов звезд в широких двойных системах оказались очень похожи в химическом смысле, причем как по общей металличности, так и по множеству отдельных элементов.
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color
Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Музыка
Башкирские бабушки выиграли миллион от рэпера Тимати
Кругленькую сумму выиграли башкирские бабушки из села Михайловка. Об этом сам артист сообщил на своей странице в соцсети.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Политика
Трамп заявил, что не желает войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Наука
В Лаосе нашли следы астероида, упавшего 780 тыс. лет назад
В Лаосе ученые обнаружили кратер, возраст которого составляет 780 тысяч лет.
Здоровье
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Авто
В России запрещается ездить на автомобилях без номеров
Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Происшествия
Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье
Происшествия
Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Экономика
В РФ повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Гаджеты
AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 смогут превзойти Intel в играх
Будущие процессоры на архитектуре Zen 3 получат неплохой прирост к числу операций на такт (IPC).
Общество
Врач рассказала, что лучше есть 1 января
Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева посоветовала, что нужно употреблять в пищу утром 1 января.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
Гаджеты
Samsung Galaxy Note9 получает обновление Android 10
Samsung Galaxy Note9 начал получать Android 10 на основе One UI 2.0 в прошлом месяце в рамках бета-теста.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Наука
Почему немеют ноги и руки?
Для начала необходимо понять, почему ноги и руки вообще могут неметь.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Происшествия