Политика

SM NewsSM NewsТрамп обвинил Иран в подготовке нападения на посольство США в Багдаде

Американский президент угрожает последствиями В своем микроблоге в твиттере 31 декабря президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал инцидент с поджогом протестующими здания посольства этой страны в Багдаде.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал
 президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.
Радио Sputnikвчера в 08:46

Подробнее о событии

Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф

РИА Новостивчера в 23:19

Помпео обвинил «иранских подручных» в нападении на посольство США

Известиявчера в 19:48

Помпео обвинил «террористов» и «союзников Ирана» в нападении на посольство США в Багдаде

ТАССвчера в 20:16

США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде

Эхо Москвывчера в 20:08

Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке - Трамп

Интерфаксвчера в 17:57

МИД Ирана ответил на обвинения США в беспорядках у посольства в Ираке

RT на русскомвчера в 17:27

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

РБКвчера в 19:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Наука

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ru вчера в 19:53
Космос

Звезды из двойных систем оказались химически похожи

80 процентов звезд в широких двойных системах оказались очень похожи в химическом смысле, причем как по общей металличности, так и по множеству отдельных элементов.
N+1 30.12.19 в 09:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
РИА Новости вчера в 16:38
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com вчера в 01:00
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color

Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Anonsens 30.12.19 в 03:18
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Музыка

Башкирские бабушки выиграли миллион от рэпера Тимати

Кругленькую сумму выиграли башкирские бабушки из села Михайловка. Об этом сам артист сообщил на своей странице в соцсети.
Уфа1.ру 30.12.19 в 10:57
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Политика

Трамп заявил, что не желает войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Газета.Ru вчера в 21:50
Наука

В Лаосе нашли следы астероида, упавшего 780 тыс. лет назад

В Лаосе ученые обнаружили кратер, возраст которого составляет 780 тысяч лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:32
Здоровье

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости 30.12.19 в 23:30
Авто

В России запрещается ездить на автомобилях без номеров

Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
REGNUM вчера в 17:50
Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат вчера в 08:15
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Происшествия

Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

Pravda.Ru вчера в 08:22
Происшествия

Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения

REGNUM 29.12.19 в 20:53
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Экономика

В РФ повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Гаджеты

AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 смогут превзойти Intel в играх

Будущие процессоры на архитектуре Zen 3 получат неплохой прирост к числу операций на такт (IPC).
Игромания.ру 29.12.19 в 05:19
Общество

Врач рассказала, что лучше есть 1 января

Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева посоветовала, что нужно употреблять в пищу утром 1 января.
Газета.Ru вчера в 11:04
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН вчера в 09:00
Здоровье

Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе

Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
АБН вчера в 01:39
Гаджеты

Samsung Galaxy Note9 получает обновление Android 10

Samsung Galaxy Note9 начал получать Android 10 на основе One UI 2.0 в прошлом месяце в рамках бета-теста.
ITZine.ru вчера в 05:37
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:45
Наука

Почему немеют ноги и руки?

Для начала необходимо понять, почему ноги и руки вообще могут неметь.
Медпульс вчера в 07:07
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня 30.12.19 в 03:27
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости вчера в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное