Армия и оружие
ТК ЗвездаТрамп пригрозил Ирану ударами по новым целям
По словам американского лидера, если жители США окажутся под угрозой, то Вашингтон будет готов к нанесению новых ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану.
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Общество
Кабмин утвердил план адаптации к изменениям климата
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план Минэкономразвития по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, говорится в сообщении кабмина.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»
Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Кино
Фантастически: зрители поделились впечатлениями от фильма «Вторжение»
Зрители поделились с РЕН ТВ впечатлениями от фильма "Вторжение". Картина Федора Бондарчука вышла в прокат 1 января.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Политика
Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке
Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января.
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Авто
Новый седан Audi RS вскоре станет электромобилем
Немецкий автомобильный гигант Audi в скором времени представит новый электрокар, которому уже дали имя Audi E-tron GT.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Здоровье
В Минздраве рассказали, какое количество колбасы можно есть
Есть колбасу можно, но главное - в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Футбол
Головин – в старте «Монако» на первый матч при Морено
«Монако» примет «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Монегаски объявили в твиттере свой стартовый состав на указанную игру.
Политика
Курц заявил о неготовности «маленькой Австрии» принимать мигрантов
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов.
Авто
Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4
В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Культура
Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»
Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Общество
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
Хоккей
Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.