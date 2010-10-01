Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаТрамп пригрозил Ирану ударами по новым целям

По словам американского лидера, если жители США окажутся под угрозой, то Вашингтон будет готов к нанесению новых ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами при ответе на убийство Сулеймани

Телеканал 360°вчера в 16:39

Трамп пригрозил Ирану ударами по новым целям

ТК Звездавчера в 16:37

США пригрозили Ирану ударами по новым целям

РЕН ТВвчера в 15:51

США определились, где будут бомбить Иран на случай ответа за Сулеймани

News.ruвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Армия и оружие

США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток

Lenta.ru 19:14
Общество

Кабмин утвердил план адаптации к изменениям климата

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план Минэкономразвития по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, говорится в сообщении кабмина.
РБК 16:01
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Metaratings вчера в 13:57
Кино

Фантастически: зрители поделились впечатлениями от фильма «Вторжение»

Зрители поделились с РЕН ТВ впечатлениями от фильма "Вторжение". Картина Федора Бондарчука вышла в прокат 1 января.
РЕН ТВ 06:30
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Общество

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русском 17:25
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Газета.Ru 15:40
Политика

Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
RT на русском 18:03
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января.
Известия 19:08
Происшествия

В Мытищах горит склад с пластиком

В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Коммерсантъ 19:00
Авто

Новый седан Audi RS вскоре станет электромобилем

Немецкий автомобильный гигант Audi в скором времени представит новый электрокар, которому уже дали имя Audi E-tron GT.
Faktom вчера в 02:44
Происшествия

В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 12:12
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
Здоровье

В Минздраве рассказали, какое количество колбасы можно есть

Есть колбасу можно, но главное - в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.
РИА Новости 19:11
Футбол

Головин – в старте «Монако» на первый матч при Морено

«Монако» примет «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Монегаски объявили в твиттере свой стартовый состав на указанную игру.
Бомбардир.ру 08:28
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Политика

Курц заявил о неготовности «маленькой Австрии» принимать мигрантов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов.
РИА Новости 15:41
Авто

Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4

В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Discover24 05:36
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Культура

Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»

Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.
ТК Звезда 15:07
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру вчера в 19:59
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
RT на русском 16:25
Общество

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
РБК 05:36
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
РИА Новости 16:47
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости 00:00
Общество

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
Lenta.ru 11:29
Хоккей

Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ

RT на русском 01:33
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
ToDay News Ufa 02 января в 09:57
Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия 18:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дональд Трамп
45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное