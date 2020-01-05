Соединенные Штаты только что потратили 2 триллиона долларов на военную технику. С мощью армии США не может сравниться никто. Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону. И без колебаний!

Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану новейшим оружием. Об этом глава государства написал в Twitter. Политик напомнил, что Соединенные Штаты потратили два триллиона долларов на военную технику.

Общество Умер хирург-онколог Андрей Павленко Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Политика В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Происшествия В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.

Политика Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.