Соединенные Штаты только что потратили 2 триллиона долларов на военную технику. С мощью армии США не может сравниться никто. Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону. И без колебаний!

Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану новейшим оружием. Об этом глава государства написал в Twitter. Политик напомнил, что Соединенные Штаты потратили два триллиона долларов на военную технику.

Общество Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.

Общество Умер хирург-онколог Андрей Павленко Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.

Армия и оружие Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.

Политика Пушков предложил США вернуть Техас Мексике Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.

Хоккей Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.

Общество МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.

Политика Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.

Общество Минюст запланировал скорректировать брачный возраст в России Согласно документу, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса России и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в «части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак».

Гаджеты CES 2020: Zotac обновила игровые неттопы ZBOX Magnus E Компания Zotac приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 анонс новых компактных компьютеров ZBOX Magnus E, созданных специально для любителей игр.

Политика В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране Проект закона, который планируется рассмотреть в парламенте, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.