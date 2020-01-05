Армия и оружие
Lenta.ruТрамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану новейшим оружием. Об этом глава государства написал в Twitter. Политик напомнил, что Соединенные Штаты потратили два триллиона долларов на военную технику.
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Соединенные Штаты только что потратили 2 триллиона долларов на военную технику. С мощью армии США не может сравниться никто. Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону. И без колебаний!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 02:21
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