Соединенные Штаты только что потратили 2 триллиона долларов на военную технику. С мощью армии США не может сравниться никто. Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону. И без колебаний!

Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану новейшим оружием. Об этом глава государства написал в Twitter. Политик напомнил, что Соединенные Штаты потратили два триллиона долларов на военную технику.

Происшествия В Туле в ночном ДТП погибли три человека В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.

Политика В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране Проект закона, который планируется рассмотреть в парламенте, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

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