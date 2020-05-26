Политика
РБКТрамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом он сообщил журналистам, видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Происшествия
Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья
Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье
Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области
Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч вчера в 14:11
Общество
В Крыму прогнозируют снижение цен на отдых
Предпринимателям Крыма, задействованным в организации отдыха, нужно будет подстраиваться под конъюнктуру рынка, считает начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева.
Евразия Daily вчера в 20:42
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru вчера в 03:42
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Против главы поселения Красногвардейского района Адыгеи в мае возбудили уголовное дело из-за распространения коронавируса после массовых похорон В середине мая стало известно, что в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района прошли похороны, в которых приняли участие около 500 человек, в том числе гости из Краснодарского края.
Юга.ру вчера в 04:09
Здоровье
В Екатеринбурге медики с COVID-19 пожаловались на невыплату страховки
Сотрудникам скорой помощи Екатеринбурга, заразившимся коронавирусом при выполнении служебных обязанностей, не выплатили обещанные президентом страховые средства, сообщает 26 мая портал «66.ру».
ИА Красная Весна вчера в 15:42
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Польские фермеры обеспокоены нехваткой украинских гастарбайтеров
Польские фермеры обеспокоены нехваткой украинских гастарбайтеров Недостаток дешевой рабсилы может привести к росту цен.
Экспресс газета вчера в 23:30
Здоровье
Врач назвал главную причину набора веса на самоизоляции
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, из-за чего люди в самоизоляции чаще всего набирают вес.
Известия вчера в 21:58
Технологии
Sony обновила сайт PlayStation 5 и рассказала о функциях консоли
Производитель рассказал о скорости работы PlayStation 5, о новой системе тактильной обратной связи геймпада DualSense, а также об играх, которые разрабатываются специально для новой консоли.
REGNUM вчера в 23:11
Хоккей
Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон
В минувшем сезоне КХЛ Капризов провёл в составе ЦСКА 61 матч, в котором забросил 35 шайб и отдал 31 результативный пас.
Metaratings вчера в 17:40
Общество
Цифра заболевших в России оканчивалась на 99 четыре раза за 25 дней. Математик подсчитал, что вероятность такого совпадения 0,011%
В своем посте Овчинников написал, что за последние 25 дней (с 30 апреля до 24 мая включительно) официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99.
Дождь 25 мая в 14:58
Здоровье
Биолог посоветовала не торопиться переболеть коронавирусом
Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова считает, что не стоит стремиться как можно быстрее переболеть COVID-19.
Orenburg.media вчера в 23:12
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, об этом предупредил Роспотребнадзор.
РИА Новости вчера в 23:41
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses 25 мая в 08:23
Общество
Черногория временно отказалась принимать российских туристов
Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.
ФАН 25 мая в 19:39
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Душанбе в Красноярск
ТАСС вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru вчера в 07:47
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия вчера в 16:08
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 25 мая в 00:39
Авто
Хэтчбек BMW GT шестой серии превратился в «мягкий гибрид»
Все BMW шестой серии GT для Европы отвечают нормам токсичности Euro 6d.
Драйв вчера в 23:56
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Музыка
Клип Little Big может установить новый рекорд «Евровидения»
Культуромания вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
Общество
В МЧС предупредили предпринимателей о мошенничестве под видом проверок
В МЧС РФ предупредили о мошенниках, которые действуют под видом проверки противопожарной безопасности.
АБН вчера в 23:22
Экономика
Почти половина россиян допускает уклонение от налогов
Доля россиян, допускающих в ряде случаев уклонение от налогов, из-за кризиса выросла до 45%, свидетельствуют результаты исследования Центра Стратегических Разработок (ЦСР) "Налоги глазами россиян".
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество
Налог на воду и штраф за борщевик: разбираемся в садовых законах нового сезона
За воду придётся заплатить Вступивший в силу в 2019 году закон о ведении садоводства и огородничества установил отсрочку на обязательное лицензирование общих скважин.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12