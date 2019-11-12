Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Трамп обвинил Китай в мошенничестве

Вести.Финансвчера в 23:00

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Известиявчера в 19:13

Трамп пригрозил Китаю новым витком торговой войны

Lenta.ruвчера в 17:04

Трамп пообещал существенно повысить пошлины при срыве сделки с Китаем

РБКвчера в 17:31

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Российская газетавчера в 18:16

Трамп рассказал о планах США в случае отмены торговой сделки с КНР

RT на русскомвчера в 17:45

Трамп: США значительно повысят пошлины на товары из Китая, если стороны не договорятся

ТАССвчера в 15:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

Вести.Ru вчера в 16:21
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известия вчера в 07:32
Общество

Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру

В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.
Российская газета 00:37
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
Армия и оружие

Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа

«Массированный ракетный обстрел из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 00:07
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Авто

Дешевый кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером бренда с момента выхода на рынок, но, как оказалось, такая популярность имеет и обратную сторону.
Новые автомобили 11 ноября в 23:09
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Интернет

Facebook запускает собственную систему электронных платежей

Facebook объявил о запуске системы электронных платежей Facebook Pay.
UfaTime.ru вчера в 22:36
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Бразилия признает оппозиционного сенатора Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии.
Российская газета 00:23
Армия и оружие

Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 01:44
Шоу-бизнес

Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Общество

В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
Газета.Ru 01:32
Кино

Появился трейлер фильма «Соник» с переработанным дизайном персонажа

После публикации первой версии трейлера поклонники франшизы попросили изменить внешность персонажа.
NewInform вчера в 06:54
Наука

Назван самый вредный для человека продукт

Рассказываем, какие продукты признаны самыми полезными, а какие — вредными.
SM News 00:00
Происшествия

Бывшего судью объявили в розыск по делу о совращении девочек на Урале

По версии следователей с 2009-го по 2015-й годы в Коркино Югов совершал развратные действия в отношении двух девочек, а также вовлек одну из них в совершение антиобщественных действий.
Вечерняя Казань 01:24
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал рыдающую дочь к батарее в целях воспитания

Алексей Панин обнародовал в Сети видео, показав жесткие методы воспитания: актер привязал свою рыдающую дочь к батарее, чтобы приучить к чистоте.
Территория новостей вчера в 12:01
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Футбол

Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
RT на русском вчера в 16:57
Наука

Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга

По мнению ученых, икота у новорожденных помогает малышам учиться регулировать процесс дыхания.
Дни24 вчера в 04:33
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное