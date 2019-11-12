Политика
Газета.RuТрамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
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Общество
Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения
РИА Новости 16:49
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Говорит Москва 10:22
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости 16:11
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair
Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
ТАСС 08:27
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Газета.Ru 17:14
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год
Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
Газета.Ru 02:14
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Энергетика
МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству
Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.
ПРАЙМ 19:16
Общество
Особое мнение: Елена Лукьянова
М. Курников ― Доктор юридических наук Елена Лукьянова была гостем студии.
Эхо Москвы 12:16
Авто
Toyota, подвинься. Great Wall представила двигатель на топливных элементах третьего поколения
В Китае ведется активная работа над двигателями на топливных элементах, и сейчас свои плоды представила Great Wall.
iXBT.com 14:34
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания 12:41
Наука
Люди приобретают способность распознавать эмоции собак с возрастом
Как установили ученые в ходе проведенного исследования, дети хуже понимают эмоции собак, чем взрослые.
Ugpressa.ru 07:28
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Вакарчук предложил три варианта завершения конфликта в Донбассе
Лидер украинской партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук заявил, что у Украины есть три варианта завершения конфликта в Донбассе и возвращения территорий, которые Киев считает оккупированными.
Известия 04:49
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в новом образе
Актрисы перекрасилась в блондинку. Актриса Настасья Самбурская не устает поражать поклонников новыми образами.
Uznayvse.ru вчера в 07:35
Происшествия
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет
Российская газета 10:30
Интернет
Facebook объявила о запуске онлайн-платежей
Компания Facebook анонсировала запуск системы онлайн-платежей Facebook Pay, которая будет работать в основной соцсети, а также в приложениях Messenger, Instagram и WhatsApp.
Телеканал RTVI 14:14
Происшествия
Петербургский доцент-расчленитель попросил в СИЗО очки и книги
Арестованный доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил принести ему в СИЗО очки и книги.
RZN.info 11:18
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Авто
Официально представили новую Skoda Octavia
В Праге состоялась презентация четвертого поколения Skoda Octavia.
Новые автомобили вчера в 22:40
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily вчера в 04:15
Общество
Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот янтаря
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
ПРАЙМ 14:26
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28