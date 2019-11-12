Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
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