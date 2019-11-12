Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент Дональд Трамп во вторник обескуражил наблюдателей перспективой "скорейшего завершения первоначальной торговой сделки с Китаем", но не предложил никаких новых подробностей о ходе переговоров.
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Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

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Трамп: США значительно повысят пошлины на товары из Китая, если стороны не договорятся

ТАССвчера в 15:12
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В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов

В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
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Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.
Газета.Ru вчера в 22:25
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Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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В «Активном гражданине» открылось голосование, посвященное электронной медицинской карте

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В новой редакции оговаривается применение знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» — будет введен запрет применять их на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
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Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии

Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
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Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

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Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
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Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

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Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

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Армия и оружие

Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

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РИА Новости вчера в 16:11
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Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

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В США начато расследование против проекта Google по сбору меддданных

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Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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