Политика
Российская газетаТрамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент Дональд Трамп во вторник обескуражил наблюдателей перспективой "скорейшего завершения первоначальной торговой сделки с Китаем", но не предложил никаких новых подробностей о ходе переговоров.
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Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Политика
Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Общество
Губернатор и председатель Законодательного собрания края поздравили сотрудников полиции
Благодаря системной работе полиции спокойнее становится на улицах наших городов и сел, крепнет авторитет закона, а вместе с ним – наша уверенность в завтрашнем дне.
Хоккей
«Флорида» обыграла «Бостон», уступая 0:4 перед третьим периодом
Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отыграл 21:14, нанес 4 броска в створ и закончил игру с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский провел на льду два первых периода и пропустил 4 шайбы с 23 бросков, после чего был заменен на Сэма Монтембо.
Здоровье
В «Активном гражданине» открылось голосование, посвященное электронной медицинской карте
В конце голосования москвичи ответят, поддерживают ли они идею по предоставлению в электронной карте различных медицинских сведений, которые будут полезны врачам при дальнейшем ведении пациентов.
Транспорт
На дорогах России появится новый дорожный знак
В новой редакции оговаривается применение знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» — будет введен запрет применять их на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
Политика
Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
Политика
В США подтвердили экстрадицию россиянина из Израиля
Российского гражданина Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в Соединенные Штаты Америки.
Политика
Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Армия и оружие
Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста
Футбол
Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Технологии
В США начато расследование против проекта Google по сбору меддданных
GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
Футбол
Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону»
Общество
Telegram требует отклонить иск против запуска Gram
Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы.
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.