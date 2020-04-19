Коронавирус
Газета.RuТрамп пригрозил Китаю последствиями из-за коронавируса
Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что Китай должен будет столкнуться с последствиями, если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал от мира важную информацию по пандемии коронавируса COVID-19, передает The Guardian.
Читать в источнике
Оценить599
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru вчера в 13:04
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Общество
Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России
Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления, считает помощник президента России Максим Орешкин.
RT на русском 07:41
Общество
58 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области
Оперштаб Тульской области сообщил в воскресенье, 19 апреля о 58 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Kursk.com 06:38
Общество
В России установили максимальные выплаты безработным
Постановление о максимальных выплатах безработным гражданам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ФАН 17 апреля в 09:37
Общество
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.
Газета Кемерова 08:10
Происшествия
25 лет со дня теракта в американском городе Оклахома-Сити
RT на русском 08:08
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.
Взгляд.ру 07:15
Транспорт
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Политика
Песков: авральное время требует ручного управления
Президент работает ежедневно в напряженном графике, и то, что работа осуществляется в режиме телеконференции, для Путина особой роли не играет.
Вести.Ru 06:31
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Общество
В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Происшествия
Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом
Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
Футбол
Уткин рассказал, за какой футбольный клуб болеет
РИА Новости 07:30
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
RT на русском вчера в 10:15
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101.
Автоновости дня 05:21
Общество
Эпидемиолог назвал причину роста в России заболевших COVID-19
По словам эпидемиолога, вирус не может «перелетать», а основными разносчиками COVID-19 остаются люди.
News.ru 08:14
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Общество
Во Владимирской области выявили еще 27 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 19 апреля 2020 года лабораторно подтверждено 27 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:21
Религия
Полиция прервала незаконный крестный ход в центре Петербурга
В центре Петербурга в воскресенье, 19 апреля, был организован несанкционированный пасхальный крестный ход, который у Гостиного двора прервали сотрудники правоохранительных органов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:01