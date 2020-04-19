Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что Китай должен будет столкнуться с последствиями, если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал от мира важную информацию по пандемии коронавируса COVID-19, передает The Guardian.

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 48

Транспорт Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер). 4

Общество Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления, считает помощник президента России Максим Орешкин. 13

Политика Песков: авральное время требует ручного управления Президент работает ежедневно в напряженном графике, и то, что работа осуществляется в режиме телеконференции, для Путина особой роли не играет. 15

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Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,5K

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Общество Эпидемиолог назвал причину роста в России заболевших COVID-19 По словам эпидемиолога, вирус не может «перелетать», а основными разносчиками COVID-19 остаются люди.

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