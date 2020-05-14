Политика
Российская газетаТрамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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с чего всё началось
США могут прибегнуть ко многим ходам в переговорах с Китаем, в том числе «прекратить все взаимоотношения», заявил президент Дональд Трамп в эфире Fox Business.Ведомости10:05
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Говоря о последствиях разрыва США отношений с Китаем, эксперт вспомнил СССР
Московский Комсомолец11:03
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Культовая игра от студии Rockstar - Grand Theft Auto V - временно стала бесплатной в магазине Epic Games Store.
Вести.Ru 13:02
Футбол
Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не принял предложение совета директоров команды стать почётным наставником.
RT на русском 12:47
Общество
Власти Москвы заявили о достоверности данных по смертности от COVID-19
Как добавила заместитель мэра, Москва, вероятно, единственный город, администрация которого обнародовала данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эту информацию могли использовать все.
RT на русском 13:20
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Спорт
В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений
Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:50
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Политика
Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян
Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».
РБК 13:00
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе
Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
РБК 14:03
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 06:46
Здоровье
Снятие режима самоизоляции в Самарской области оказалось под вопросом
14 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф 13:28
Общество
Российские дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
ИА «Ореанда-Новости» На границе России и Китая образовались огромные очереди из большегрузных автомобилей.
Ореанда-Новости 13:53
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости 04:51
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Экономика
Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае
Основатель Alibaba Джек Ма уступил первую строчку рейтинга богатейших китайских миллиардеров владельцу крупнейшего дистрибутора онлайн-игр Tencent Ма Хуатэну, пишет Forbes USA.
Ведомости 11:46
Фигурное катание
Загитова и Глейхенгауз проведут онлайн-тренировку
RT на русском вчера в 13:05
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч
Более 300 тысяч человек в мире умерли от последствий заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Национальная служба новостей 13:31
Происшествия
ФСБ: пензенского зампреда после обысков задержат
Заместитель председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, после обысков задержат до избрания меры пресечения судом.
Вести.Ru 11:41
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Путешествия
В АТОР спрогнозировали открытие туристического сезона на Кипре
Никосия, 14 мая 2020, 12:58 — REGNUM Власти Кипра надеются возобновить въездной туризм в июле 2020 года, об этом 14 мая сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
REGNUM 05:58
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Хоккей
СКА подписал новый контракт с Бурдасовым
РИА Новости 12:26
Происшествия
СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29