с чего всё началось

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 128

Футбол Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива» Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не принял предложение совета директоров команды стать почётным наставником.

Общество Власти Москвы заявили о достоверности данных по смертности от COVID-19 Как добавила заместитель мэра, Москва, вероятно, единственный город, администрация которого обнародовала данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эту информацию могли использовать все. 17

Общество Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято. 17

Спорт В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 63

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Политика Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24». 1

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,1K

Единоборства Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета". 12

Здоровье Снятие режима самоизоляции в Самарской области оказалось под вопросом 14 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 959

Космос Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.

Экономика Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае Основатель Alibaba Джек Ма уступил первую строчку рейтинга богатейших китайских миллиардеров владельцу крупнейшего дистрибутора онлайн-игр Tencent Ма Хуатэну, пишет Forbes USA. 2

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч Более 300 тысяч человек в мире умерли от последствий заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Происшествия ФСБ: пензенского зампреда после обысков задержат Заместитель председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, после обысков задержат до избрания меры пресечения судом. 220

Общество Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны. 57

Путешествия В АТОР спрогнозировали открытие туристического сезона на Кипре Никосия, 14 мая 2020, 12:58 — REGNUM Власти Кипра надеются возобновить въездной туризм в июле 2020 года, об этом 14 мая сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).