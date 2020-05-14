Политика
Российская газетаТрамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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Говоря о последствиях разрыва США отношений с Китаем, эксперт вспомнил СССР
Московский Комсомолец11:03
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Общество
РКН изучает публикации New York Times и FT о коронавирусе в России
Роскомнадзор при поддержке компетентных органов власти изучает статьи американских изданий о смертности от коронавируса в России.
Экономика сегодня 10:45
Единоборства
Джон Джонс, Кормье, Рейес и Нганну оценили бой Смита и Тейшейры
Два бойца топ-10 полутяжелой весовой категории Энтони Смит (#4) и Гловер Тейшейра (#8) довели бой до пятого раунда на турнире UFC в Джексонвилле 13 мая.
Allboxing.ru 00:48
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В Минпросвещения России заявили о переносе ЕГЭ на более поздний срок
В начале мая министр просвещения России Сергей Кравцов не исключал, что решение по срокам проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.
Вечерний Челябинск вчера в 08:07
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы
ProstoProSport вчера в 23:00
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Хоккей
Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты
Чемпионат вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 05:32
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Общество
Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам
Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
Live24 вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Фигурное катание
Загитова и Глейхенгауз проведут онлайн-тренировку
RT на русском вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Мать Тимати хочет удалиться из соцсетей
Мать рэпера сказала, что в последнее время ей кажется, что ее жизнь в соцсетях лишена какого-либо смысла.
RuNews24.ru 08:43
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
Кино
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о своем конфликте
Российская газета 06:52
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
Шоу-бизнес
Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей
Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
RuNews24.ru вчера в 23:41
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Гаджеты
Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта
Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области.
Вести.Ru 10:12
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Биатлон
Академик Макаров рассказал Путину о помощи ученых в деле Устюгова
На совещании по вопросам развития генетических технологий в России директор института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров доложил президенту Владимир Путину, что у биатлониста Евгения Устюгова из-за уникальных особенностей генетики в организме наблюдается повышенный уровень гемоглобина.
МонаВиста 11:07
Шоу-бизнес
Светлана Рожкова вылечилась от цирроза печени
Татарстан Сегодня 04:08
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу
Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки.
Мир новостей вчера в 09:53