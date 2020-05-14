с чего всё началось

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Экономика Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).

Общество Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными. 136

Политика Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года. 1

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 591

Энергетика Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть.

Наука Найдено эффективное лекарство от коронавируса Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2. 7

Футбол Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров. 2

Экономика Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории. 10

Общество В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали. 12

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 78

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

Общество Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости". 220

Политика Трамп предложил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине Глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может занять должность чрезвычайного и полномочного посла США на Украине.

Здоровье Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев и глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов посетили ЦГБ Кизляра и Дербента. 28

Политика Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России «Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она. 270