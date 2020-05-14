Политика
Российская газетаТрамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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с чего всё началось
США могут прибегнуть ко многим ходам в переговорах с Китаем, в том числе «прекратить все взаимоотношения», заявил президент Дональд Трамп в эфире Fox Business.Ведомости10:05
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Говоря о последствиях разрыва США отношений с Китаем, эксперт вспомнил СССР
Московский Комсомолец11:03
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Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
РИА Новости 09:38
Общество
Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился
После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
Фигурное катание
Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru 05:41
Футбол
Бардзальи покинет тренерский штаб «Ювентуса»
Газета.Ru 13:20
Космос
Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США
Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
Российская газета вчера в 17:36
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:39
Наука
Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник
ТАСС Наука вчера в 08:36
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Энергетика
Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть
Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть.
News.ru 13:40
Общество
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия вчера в 13:58
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Общество
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
Газета.Ru 17:12
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России
Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров.
Евро-футбол.ру вчера в 12:27
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Экономика
Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории.
RT на русском вчера в 10:30
Общество
В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией
В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
Политика
Трамп предложил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине
Глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может занять должность чрезвычайного и полномочного посла США на Украине.
Российская газета 17:21
Здоровье
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев и глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов посетили ЦГБ Кизляра и Дербента.
Салатавия 14:44
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек
Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Телеканал RTVI 16:16
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Политика
США обвинили Кубу в отказе бороться с терроризмом
Американские власти вновь внесли Кубу, а также ряд других государств в список стран, которые "не в полной мере поддерживают усилия США по борьбе с терроризмом".
Российская газета вчера в 15:39
Армия и оружие
Двенадцатый самолет с российскими военными вернулся из Италии
В России приземлился 12-й самолет ВКС с вернувшимися из Италии российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру 16:48