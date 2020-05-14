Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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с чего всё началось
США могут прибегнуть ко многим ходам в переговорах с Китаем, в том числе «прекратить все взаимоотношения», заявил
 президент Дональд Трамп в эфире Fox Business.
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Общество

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