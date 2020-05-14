Политика
Российская газетаТрамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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с чего всё началось
США могут прибегнуть ко многим ходам в переговорах с Китаем, в том числе «прекратить все взаимоотношения», заявил президент Дональд Трамп в эфире Fox Business.Ведомости10:05
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Говоря о последствиях разрыва США отношений с Китаем, эксперт вспомнил СССР
Московский Комсомолец11:03
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Футбол
Клопп сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
Газета.Ru 12 мая в 11:50
Общество
В России создали вирусы, убивающие раковые клетки
Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.
REGNUM 12:12
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
Футбол
Головин принял участие в социальном проекте «Монако»
Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин стал лицом социального проекта клуба, посвященного борьбе с эпидемией коронавируса.
Piter.tv 08:47
Футбол
Дмитрий Тарасов: Ушел из «Локомотива» с осадком на Кикнадзе
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в очередной раз высказался о своем уходе из московского «Локомотива».
Bookmaker-ratings.ru 08:24
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Футбол
Воронин рассказал, как проспал тренировку «Ливерпуля» 1 января: «Празднование затянулось. Будильник не сработал»
Бывший нападающий «Ливерпуля» Андрей Воронин рассказал о том, как проспал тренировку клуба 1 января после празднования Нового года.
Sports.ru 11:06
Футбол
Московский «Спартак» передал тульскому «Арсеналу» эстафету добра
Тульские новости вчера в 13:00
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Футбол
Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции. Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора».
Бомбардир.ру 06:41
Единоборства
Энтони Смит потерял два зуба в поединке с Гловером Тейшейрой
FightCard.ru 05:51
Футбол
Исполком РФС 15 мая объявит о возобновлении сезона РПЛ
Известный журналист Нобель Арустамян предполагает, что исполком РФС, который назначен на 15 мая, скорее всего, примет решение о возобновлении сезона-2019/2020 в российской Премьер-лиге.
ProstoProSport 11:55
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Наука
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.
РИА Новости 09:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей
Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
RuNews24.ru вчера в 23:41
Футбол
Моуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛ
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью негативно высказался в адрес тех игроков и тренеров, которые не поддерживают идею возобновления сезона в английской Премьер-лиге.
ProstoProSport 07:10
Футбол
«Я». Евсеев закончил свой алфавит и рассказал о себе
44-летний российский специалист показал фотографии со своего прощального матча. Евсеев таким образом закончил популярную рубрику алфавита.
Спорт-Экспресс 11:27
Здоровье
Коронавирус в Ростовской области стал менее заразным
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в ходе брифинга заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:51
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru вчера в 06:43
Футбол
УЕФА не требует детальных планов возобновления чемпионатов к 25 мая
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) больше не требует предоставить к 25 мая полную информацию о возобновлении сезона-2019/20 и сроках начала сезона-2020/21.
Матч ТВ 11:58
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
Футбол
Мертенс попросил Лукаку помочь в поисках квартиры в Милане
По сведениям источника, 33-летний бельгиец попросил партнера по сборной Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер», помочь в поисках новой квартиры.
Спорт-Экспресс 11:34
Транспорт
Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10