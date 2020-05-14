Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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с чего всё началось
США могут прибегнуть ко многим ходам в переговорах с Китаем, в том числе «прекратить все взаимоотношения», заявил
 президент Дональд Трамп в эфире Fox Business.
Ведомости10:05

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Трамп допустил разрыв отношений с Китаем из-за коронавируса

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Трамп: США могут полностью прекратить отношения с Китаем из-за пандемии

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Трамп допустил полное прекращение отношений между США и Китаем

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Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений

РИА Новости09:25

Трамп пригрозил разрывом отношений с Китаем из-за коронавируса

РЕН ТВ09:14
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Футбол

Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
Газета.Ru 12 мая в 11:50
Общество

В России создали вирусы, убивающие раковые клетки

Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.
REGNUM 12:12
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Футбол

Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
Футбол

Головин принял участие в социальном проекте «Монако»

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин стал лицом социального проекта клуба, посвященного борьбе с эпидемией коронавируса.
Piter.tv 08:47
Футбол

Дмитрий Тарасов: Ушел из «Локомотива» с осадком на Кикнадзе

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в очередной раз высказался о своем уходе из московского «Локомотива».
Bookmaker-ratings.ru 08:24
Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
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Футбол

Воронин рассказал, как проспал тренировку «Ливерпуля» 1 января: «Празднование затянулось. Будильник не сработал»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Андрей Воронин рассказал о том, как проспал тренировку клуба 1 января после празднования Нового года.
Sports.ru 11:06
Футбол

«Ювентус» и «Челси» начали переговоры об обмене игроками

Матч ТВ 06:13
Футбол

Московский «Спартак» передал тульскому «Арсеналу» эстафету добра

Тульские новости вчера в 13:00
Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
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Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
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Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
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Футбол

Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции. Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора».
Бомбардир.ру 06:41
Единоборства

Энтони Смит потерял два зуба в поединке с Гловером Тейшейрой

FightCard.ru 05:51
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Футбол

Исполком РФС 15 мая объявит о возобновлении сезона РПЛ

Известный журналист Нобель Арустамян предполагает, что исполком РФС, который назначен на 15 мая, скорее всего, примет решение о возобновлении сезона-2019/2020 в российской Премьер-лиге.
ProstoProSport 11:55
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Наука

Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19

В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.
РИА Новости 09:20
Шоу-бизнес

Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей

Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
RuNews24.ru вчера в 23:41
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Футбол

Моуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью негативно высказался в адрес тех игроков и тренеров, которые не поддерживают идею возобновления сезона в английской Премьер-лиге.
ProstoProSport 07:10
Футбол

«Я». Евсеев закончил свой алфавит и рассказал о себе

44-летний российский специалист показал фотографии со своего прощального матча. Евсеев таким образом закончил популярную рубрику алфавита.
Спорт-Экспресс 11:27
Спорт

Щербакова поучаствовала в челлендже Овечкина и превзошла его результат

МК-Спорт 03:25
Здоровье

Коронавирус в Ростовской области стал менее заразным

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в ходе брифинга заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:51
Футбол

Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru вчера в 06:43
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Футбол

УЕФА не требует детальных планов возобновления чемпионатов к 25 мая

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) больше не требует предоставить к 25 мая полную информацию о возобновлении сезона-2019/20 и сроках начала сезона-2020/21.
Матч ТВ 11:58
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
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Футбол

Мертенс попросил Лукаку помочь в поисках квартиры в Милане

По сведениям источника, 33-летний бельгиец попросил партнера по сборной Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер», помочь в поисках новой квартиры.
Спорт-Экспресс 11:34
Транспорт

Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках

Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
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