с чего всё началось

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Футбол Клопп сделал выбор между Месси и Роналду Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.

Общество В России создали вирусы, убивающие раковые клетки Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки. 521

Футбол Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива» Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.

Футбол Головин принял участие в социальном проекте «Монако» Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин стал лицом социального проекта клуба, посвященного борьбе с эпидемией коронавируса.

Футбол Дмитрий Тарасов: Ушел из «Локомотива» с осадком на Кикнадзе Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в очередной раз высказался о своем уходе из московского «Локомотива».

Экономика В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. 291

Общество Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать. 6

Фигурное катание Роднина жестко ответила на критику Тарасовой Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской. 1

Единоборства Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме. 12

Футбол Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор» Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции. Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора».

Футбол Исполком РФС 15 мая объявит о возобновлении сезона РПЛ Известный журналист Нобель Арустамян предполагает, что исполком РФС, который назначен на 15 мая, скорее всего, примет решение о возобновлении сезона-2019/2020 в российской Премьер-лиге.

Общество В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наука Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19 В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.

Футбол Моуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛ Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью негативно высказался в адрес тех игроков и тренеров, которые не поддерживают идею возобновления сезона в английской Премьер-лиге.

Футбол «Я». Евсеев закончил свой алфавит и рассказал о себе 44-летний российский специалист показал фотографии со своего прощального матча. Евсеев таким образом закончил популярную рубрику алфавита.

Здоровье Коронавирус в Ростовской области стал менее заразным Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в ходе брифинга заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась.

Футбол УЕФА не требует детальных планов возобновления чемпионатов к 25 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) больше не требует предоставить к 25 мая полную информацию о возобновлении сезона-2019/20 и сроках начала сезона-2020/21.

Игры Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники. 144

Футбол Мертенс попросил Лукаку помочь в поисках квартиры в Милане По сведениям источника, 33-летний бельгиец попросил партнера по сборной Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер», помочь в поисках новой квартиры.

Транспорт Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.