с чего всё началось

США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News. Накануне в сенат США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий санкции против Китая из-за коронавируса.

Политика Глава Архангельской области назвал сроки референдума о слиянии с НАО Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что референдум об объединении с Ненецким автономным округом (НАО) планируется провести в сентябре, одновременно с выборами губернаторов обоих регионов.

Финансы Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России. 10

Энергетика «Роснефть» прокачивает право на скидку При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик. 83

Шоу-бизнес Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота. 5

Происшествия В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. 29

Общество «Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2» Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран. 1,2K

Здоровье Главврачи назвали самые опасные заболевания при коронавирусе В ведомстве заявляли, что тяжёлые формы течения заболевания встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, а также у страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. 10

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,2K

Общество Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела» Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Экономика Саудовская Аравия повысила НДС в три раза 11 мая 2020 года стало известно, что правительство Саудовской Аравии приняло решение с июля этого года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 5% до 15%, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета. 391

Общество Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны. 71

Политика Путин провел телефонный разговор с Вучичем Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.

Происшествия В Ленинградской области загорелось здание магазина Пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 1